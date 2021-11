Michael Murrah, de 45 años, supuestamente fue quien apuñaló y mató a su esposa, con quien ya no estaba viviendo, meses después de que un tribunal le negara a ella una orden de alejamiento permanente contra el ahora sospechoso de homicidio, reseñó el diario New York Post el jueves 11 de noviembre.

Monica había conseguido una orden de alejamiento temporal en julio de 2020, cuando dijo que él se había drogado y la había golpeado y asfixiado en varias ocasiones, informó el diario The Columbian. Su marido también había tratado de asfixiar al hijo, que entonces tenía 7 años, detalló el reporte.

“Michael ha amenazado con suicidarse durante las discusiones”, escribió en su solicitud, de acuerdo con el reporte de KOIN. “Una vez incluso agarró un gran cuchillo y se sentó afuera de nuestro dormitorio amenazando con suicidarse. Estoy aterrorizada de que lo haga, y de que también me mate a mí y a nuestro hijo”.

Cuando la policía fue llamada a la casa de los Murrah alrededor de las 10.40 de la mañana del domingo, encontraron a Michael Murrah sosteniendo un cuchillo con las manos ensangrentadas, describió el periódico The Oregonian . El pequeño hijo también estaba en la casa, pero resultó ileso, indicó la policía a ese medio.

La orden de alejamiento permanente fue denegada después de una audiencia completa en agosto luego de que las autoridades judiciales dijeran que los motivos eran insuficientes, mencionó The Columbian. La mujer solicitó el divorcio por esas mismas fechas, acotó el referido medio citado por el Post.

Una vez detenido, Michael Murrah se refirió supuestamente a su esposa como una “bestia estelar” de quien dijo que la mató con el objetivo de “cumplir de una profecía”. Ahora se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado, se le fijó una fianza de 2 millones de dólares y será procesado el 19 de noviembre, precisó The Oregonian. Por otra parte, la familia de la víctima creó una campaña en GoFundMe para costear el traslado de su cuerpo a California y poder cubrir los gastos del funeral.

La madre de Pensilvania fue identificada como Kylie Wilt, de 25 años, quien confesó a las autoridades que su bebé de 1 año había estado muerto y escondido desde febrero de 2021, según los informes citados por el diario New York Post el lunes 8 de noviembre.

La madre de Pensilvania después cambió su historia y le dijo al Departamento Estatal de Servicios para Niños y Jóvenes que su bebé de 5 meses había muerto en febrero por el síndrome de muerte infantil súbita en la antigua residencia donde vivían ambos, acotó el New York Post.

Confesó el plan que idearon cuando el bebé murió

Luego de que el bebé muriera, ella se puso nerviosa, según le dijo a la policía. Entonces, ella, su novio y sus otros tres hijos se mudaron a otra casa ubicada a tres cuadras de distancia, y se llevaron el cuerpecito del niño. La madre de Pensilvania contó que escondió al bebé porque no tenía suficiente dinero para pagar un funeral. La causa de la muerte del infante aún está siendo investigada.

Una antigua vecina identificada como Robin Stasicha le dijo a KDKA que había escuchado al bebé llorar “todo el tiempo” antes de que la familia se mudara. “Y de repente, no lo hizo un día y no los vio entrar y salir, y no se imaginó que esto era lo que había pasado”, expresó al referido medio. A su vez, agregó a Fox 19: “Estoy enferma. Es un sentimiento horrible”.