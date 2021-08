“Era un muchacho divertido”

Por su parte Itzel Martínez, prima del joven Juan Valentine Rodríguez, abrió la cuenta Help Us Get A Proper Burial For My Cousin (Ayúdenos a que mi primo tenga un funeral apropiado) también en la red social Go Fund Me para solicitar apoyo económico solidario de la comunidad.

“Mi primo fue herido y asesinado… por favor ayúdenos con lo que puédame, cualquier ayuda para Iván y su familia será apreciada. Él no merecía esto… era un muchacho divertido, que le gustaba hacer reír a otros, preocupado por otros, su sonrisa podía iluminar un cuarto cuando entraba” escribió Itzel Martínez al recordar a Juan Valentine Rodríguez.