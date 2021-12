“Descansa en paz con un hombre de verdad”

Avion D. Givens, conocido como ARoy fue miembro del grupo de hip-hop The Mistakes, mientras que también fue parte del colectivo de rap de Chicago Only The Family. El grupo fue formado por Lil Durk en 2010. Después de su fallecimiento, los fanáticos y amigos lamentaron la sensible perdida.

“Dijo que lo dejaría. El agresor definitivamente podría haber ido a buscar un arma. Y se dio la vuelta, lo más probable es que golpeara al tipo cuando se levantara más cuando vio esa pistola. No es tan cortado y seco como crees”, “Espero que DIOS te haya atrapado en su gloria”, “Descansa en paz con un hombre de verdad”, fueron algunos comentarios.