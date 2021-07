No se había dado a conocer de alguna amenaza que haya recibido el periodista michoacano. Abraham Mendoza conducía un programa informativo de radio de la Universidad Vasco de Quiroga. También encabezó por muchos años de la edición de Panorama Informativo Michoacán, de Grupo ACIR, donde también fue corresponsal nacional.

El periodista murió en el lugar y una persona más resultó lesionada en este hecho, del cual hasta este lunes por la noche no se había dado a conocer el móvil. La fiscalía señaló que, resultado de un operativo de diferentes corporaciones, capturaron a tres sujetos presuntamente involucrados en el hecho criminal. Los implicados viajaban a bordo de un automóvil con reporte de robo y portaban armas de fuego, por lo que fueron presentados ante el Ministerio Público (MP).

Pero la condena mas fuerte vino del reconocido periodista mexicano, Joaquín López Dóriga, quien no solo lamentó ni condenó, sino que reclamó el asesinato al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

“No es de que se comete una fechoría, se comete un crimen y no hay castigo. Puede ser que se fuguen, que nos cueste trabajo encontrarlos, pero no hay impunidad para nadie, pero vamos a seguir así”, dijo López Obrador. Archivado como: Matan a periodista mexicano

“Vamos a seguir protegiendo a todas las mujeres y condenamos estos crímenes y se están llevando a cabo investigaciones; y vamos a seguir protegiendo a todos y combatiendo a la delincuencia. Hay garantías, hay protección y no hay impunidad”, declaró López Obrador.

Y es que el organismo reportó quejas de periodistas que no han tenido acceso al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a pesar de estar en riesgo su vida.

Esta situación, puntualizó, “obliga a una reflexión seria y responsable, pues tenemos quejas de periodistas que no han tenido acceso al Mecanismo, a pesar de estar en riesgo de vida”. Archivado como: Matan a periodista mexicano

“La CNDH observará con atención la evolución de los acontecimientos y de las investigaciones que realicen las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables, para que sean presentados ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponda, a fin de que este caso no quede en la impunidad”, advirtió.

Matan a periodista mexicano: DICE QUE YA NO SE ESPÍA

Ante el reclamo de casos de periodistas desaparecidos y desplazados en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo su gobierno brindará protección a todos, en especialmente los que se dedican al periodismo de denuncia.

En su conferencia de prensa en las instalaciones de la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero, el presidente López Obrador recordó que su gobierno ya no espía, no reprime y no combate a sus opositores. Archivado como: Matan a periodista mexicano