Fue encontrado sin vida el cuerpo del narco rapero 5050 Alejandro Barret

Había sido reportado como desaparecido por sus familiares

El cantante componía temas alusivos al crimen organizado

Tras darse a conocer la noticia de que ‘levantaron’ al narco rapero 5050 Alejandro Barret, las autoridades mexicanas confirmaron que lo encontraron muerto la madrugada del lunes en un paraje de Matamoros, Tamaulipas, en el norte de México.

El cuerpo de Alejandro Barret, mejor conocido como el narco rapero 5050, fue encontrado sin vida con un tiro de gracia en la zona del ejido El Refugio, de la mencionada ciudad tamaulipeca.

Los familiares del narco rapero lo habían reportado como desaparecido desde el lunes 30 de septiembre, según reportaron diversos medios de comunicación locales.

En sus inicios, el músico se dedicaba a componer y cantar temas alusivos a la delincuencia organizada, entre ellos, una canción dedicada al Cártel del Noreste (CDN), de acuerdo con información del diario El Universal.

Por ello, se calificó el estilo del cantante como narco rap.

Sin embargo, en el año 2016 el narco rapero 5050 se volvió cristiano y aseguró haberse alejado de los excesos y de la música para dedicada al crimen organizado.

Al decidir cambiar de giro, el cantante tamaulipeco se dedicó a componer temas dedicados a Cristo.

Según el portal Aristegui Noticias, el 5050 había regresado al rap apenas hacía unos meses.

Su última canción fue subida a su canal de YouTube el pasado 24 de septiembre.

Con el tema ‘Mi Testamento’, Alejandro Barret da cuenta de la vida y los temores que tienen quienes se dedican a actividades ilícitas, según el diario El Imparcial.

“Le pido a Dios que donde ando no me deje, aunque son malos mis pasos no se olvida y me protege. Él me hace falta física y mentalmente, el motivo él ya lo sabe, de por qué soy delincuente. Me gusta el dinero, vivir una buena vida, que en el refri de mi casa sobre la comida”, dice la canción.

