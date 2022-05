La comunidad LGBTTTIQ por voz de su representante, Omar Lizárraga externó que no se tienen antecedentes de que Alexander hubiera sido objeto de amenazas, por lo que no descartan que exista un posible móvil de crimen de odio, por lo que demandan su esclarecimiento.

Matan maquillista Alexander Millán: ¿CUÁL FUE SU ÚLTIMO MENSAJE?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el afamado personaje, anunciaba lo siguiente: “Hoy va a pasar algo muy especial en mi vida, que quiero compartírselos, no se pierdan mis historias porque hoy les voy a compartir algo muy bonito, no les puedo decir todavía qué porque falta tiempo para que suceda”

Y agregó: “Pero es algo muy emocionante, no sé si lo puedan notar en mi cara, ahorita me está valiendo madres, que ande despeinado, que me acabe de levantar, que esté descubriendo algo que no se los había mostrado, duermo con un peluche”. Para ver el video haz click aquí.