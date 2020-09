Un hombre colombiano se hizo viral por grabar el momento en que le matan a su esposa

Un soldado disparó en contra de Juliana Giraldo en un retén mientras su esposo lo vio

El hombre desesperado, lleno de rabia y llorando suplicó ayuda

“Ayúdenme a hacer viral este video, el ejército me acaba de matar a mi esposa, ayúdenme por favor”, fueron las palabras de un hombre colombiano a quien le matan a su esposa y su grabación se difundió el redes sociales.

El material fue compartido por la página de Instagram de ‘Al Rojo Vivo’ y en ella se pueden ver las alarmantes y conmovedoras imágenes del momento en que el colombiano al que le matan a su esposa, llora desesperado y enfrenta al responsable del asesinato de su mujer.

“Me mataste a mi esposa, no tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada, Dios mío!”, es lo que grita el colombiano Francisco, en el retén mientras graba su coche y el cuerpo de su esposa en el asiento del copiloto, asesinada por un soldado de un balazo en la cabeza.

Aparentemente, el hombre se detuvo en un retén tras una señal de paro por parte del ejército, sin embargo, antes de atender la recomendación, un soldado lanzó una ráfaga contra el vehículo.

Juliana Giraldo, esposa del colombiano, era una mujer transexual y según el testimonio de su mamá, siempre sufría el acoso y discriminación por parte del ejército y las autoridades en los retenes.

A raíz de que el hecho perpetrado en Bogotá se volvió viral, muchas personas salieron a las calles a protestar y agredieron a los policías, sin embargo, el ejército de Colombia reconoció el homicidio y pusieron a custodia al soldado responsable.

La indignación de la gente no se hizo esperar en los comentarios: “Esa zona de Colombia es una de las zonas más peligrosas”, “Lamentablemente se perdió una vida pero aquí en Colombia el que no respeta la autoridad le pasa eso”, “Empecemos por decir que ese lugar es una zona roja donde el narcotráfico, las bandas delincuenciales y la guerrilla conviven del crimen”, “Que duro, pobre estaba muy enamorado”.

AQUÍ PUEDES VER EL DRAMÁTICO MOMENTO DEL COLOMBIANO AL QUE LE MATAN A SU ESPOSA