¡MATAN A OTRO GENERAL RUSO! Muestran cómo quedó su cuerpo

También se puede apreciar sangre en un costado. De acuerdo con lo publicado por The Sun, el general Oleg Mityaev era padre de dos hijos. Al aparecer murió en el asalto a Mariupol, una de las ciudades más afectadas en la invasión rusa. El alto general no fue el único eliminado en este ataque.

Fue Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio del Interior de Ucrania quién reveló una imagen del cadáver del alto mando militar condecorado y padre de dos hijos, de acuerdo con The Sun. El militar de 47 años aparece en la foto con uniforme militar y cubierto de la cara.

Muestran cómo quedó su cuerpo

Previamente, el presidente Volodymyr Zelensky informó de la muerte de un general ruso pero no dio más datos. Rusia no confirmó el deceso de Mityaev. Recientemente una operación ‘ultrasecreta’ terminó con la vida de un capitán espía. De acuerdo con The Sun, Rusia ha perdido 13 comandantes en la guerra.

Alexey Glushchak, el capitán ‘espía’ tenía solo 31 años y murió también en el ataque a Mariupol. “Debido al estricto secreto de la operación militar, las circunstancias de la muerte del héroe de Tyumen no se revelan”, dijo un comunicado ruso citado por The Sun.