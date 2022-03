“Pierre fue un fotógrafo de zonas de guerra que cubrió casi todas las historias internacionales para FOX News desde Irak hasta Afganistán y Siria durante su larga permanencia con nosotros… Su pasión y talento como periodista no tenían límite”, de acuerdo con lo publicado por Fox News.

Por otra parte, de acuerdo con AP, los documentales de Brent Renaud, transportaron a las audiencias a sitios poco conocidos, murió el domingo después de que las fuerzas rusas abrieran fuego contra su vehículo en Ucrania. El hombre de 50 años y oriundo de Little Rock, Arkansas, estaba reuniendo material para un reportaje sobre refugiados cuando su vehículo fue baleado en un puesto de control en Irpín, a las afueras de la capital ucraniana, Kiev.

Ambos ganaron un premio de periodismo Alfred I. duPont-Universidad de Columbia en 2013 por “Arming the Mexican Cartels”, un documental sobre cómo las armas traficadas desde Estados Unidos alimentaron la violencia desenfrenada de los narcotraficantes.

“Literalmente fue a todas las zonas de conflicto”

“Este tipo era el mejor de todos”, dijo Putzel a The Associated Press por teléfono desde la ciudad de Nueva York. “Era el mejor periodista de guerra que conozco. Literalmente fue a todas las zonas de conflicto”. Las autoridades ucranianas no aclararon de inmediato los detalles de la muerte de Renaud.

Pero el periodista estadounidense Juan Arredondo dijo que ambos viajaban en un vehículo hacia el puesto de control de Irpín cuando les dispararon. Desde un hospital de Kiev, Arredondo dijo a la periodista italiana Annalisa Camilli que Renaud fue alcanzado en el cuello. Arredondo resultó baleado en la espalda baja. Archivado como: Camarógrafo Fox News Ucrania