Hermano cuñada Alfredo Olivas: Los cuerpos quedaron recostados en los asientos

En distintas cuentas de Twitter, fueron compartidas las imágenes de como quedaron Irving Olivas y su esposa, después de haber sido baleados, mientras viajaban en su camioneta, inmediatamente los internautas se hicieron presentes para dejar sus comentarios: “¿A estos los mataron por buenas gentes?? ¿Quiénes son ? … y como siempre nada más la del Sr. AMLO les cabe”.

“El crimen organizado y los carteles no pagan tanto como para perder así a tu familia no vale la pena perderlo todo por nada este cuento jamás tendrá un buen fin”, “El tema de que se matan entre ellos, no es lo preocupante, el tema debería ser que los mexicanos no deberíamos acostumbrarnos a esto de que mueran niños por balas, aparte de que es riesgoso para todos que pase esto en la ciudad con tanta impunidad y sin que la autoridad haga algo”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Hermano cuñada Alfredo Olivas Irving Olivas.