La joven Damaris Maravilla fue asesinada en Nueva York.

La víctima estaba cerca de celebrar su primer Día de la Madre.

Autoridades arrestaron al novio por el homicidio de Damaris Maravilla.

Halló una dolorosa muerte a manos de quien decía quererla. Autoridades informaron que una joven identificada como Damaris Maravilla fue asesinada dos días antes de celebrar su primer Día de la Madre y, tras las primeras investigaciones, los agentes arrestaron a su novio Dylan Díaz.

El medio People reportó el lunes 9 de mayo que una joven madre quien dio a luz hace seis meses al parecer fue agredida sexualmente y asesinada por su novio la semana pasada, según las autoridades de Nueva York. Murió apenas dos días antes de celebrar su primer Día de la Madre siendo progenitora.

Damaris Maravilla halló la muerte a manos de su novio

Citando los documentos de la denuncia penal, WNBC-TV reseñó que la policía de Nueva York arrestó a Dylan Díaz, de 26 años, por la muerte de su novia Damaris Maravilla, de 18 años. La pareja compartía un bebé. Al parecer, la chica fue hallada muerta sobre la cama en la casa de su novio ubicada en Brooklyn el viernes pasado.

El sospechoso habría asfixiado a su novia hasta dejarla inconsciente, detalló WNBC-TV. Acto seguido, supuestamente la agredió sexualmente y la mató al romperle el cuello. “Todavía no puedo creerlo. No puedo creer que le haya pasado a ella. No es justo”, expresó el padre de la víctima, Delfino Maravilla, a CBS2 durante el fin de semana.