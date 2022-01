El escalofriante video de vigilancia muestra a un ladrón enmascarado apuntando con su arma a unos trabajadores en la madrugada del domingo en un Burger King de East Harlem, donde mató a la nueva cajera que tenía el establecimiento, reseñó el periódico local New York Post.

El mensaje de desahogo tras el asesinato de Kristal Bayron

Durante una lluvia que cayó el domingo, la familia de Kristal Bayron se reunió frente al Burger King donde fue asesinada para depositar flores en su honor y rezar para que se haga justicia. La madre, junto con otros miembros de la familia, no pudieron contener su dolor mientras eran consolados por miembros de la comunidad, reseñó CBS New York.

“Estamos hartos de la violencia en nuestra comunidad. ¿Cuándo va a ser suficiente? ¿Cuándo bajaremos las armas? Estuve con la madre toda la noche. Recé con la familia. No están bien. Esta madre está llorando. Esta madre está sufriendo. Ahora no sabe qué hacer”, exclamó el capellán de asuntos comunitarios de la policía de Nueva York, Robert Rice, de acuerdo con el reporte de CBS New York publicado el domingo 9 de enero.