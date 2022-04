Sin embargo, haberla engañado y estrangulado no fue suficiente para este individuo, que sin corazón, actuó de la forma más espeluznante y todo, después de que la mató. Este caso de hombre que mata a enfermera tras cita de Tinder es uno de los más terribles conocidos en la historia del crimen en los Estados Unidos.

¿CÓMO COMENZÓ LA HISTORIA DE ‘AMOR’?

De acuerdo a las primeras investigaciones, todo comenzó en el 2018, cuando el hombre contactó a la víctima por medio de la aplicación de citas, él tenía 31 años y ella 29. En sus redes sociales, él aparentaba ser un príncipe, pero en realidad, ocultaba sus más negras intenciones y que nunca ‘destapó’ delante de su víctima.

Entonces, tras salir, él -que vivía en New Haven, Connecticut- salió con ella y en una ocasión decidió terminar con su vida, precisamente en la casa de la enfermera, sin embargo, allí no termina todo, pues el sujeto luego hizo lo peor, algo que no tiene nombre. Para ver el video haz clik aquí. Archivado como: Mata enfermera cita Tinder