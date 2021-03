Los horrendos detalles de lo que hizo un hombre llevado por los celos fueron detallados dentro de una orden de arresto para una pareja de New Hampshire. Se trata de Armando Barron, de 30 años, y Britany Barron, de 31 años. Ambos están implicados en el asesinato de Jonathan Amerault, de 25 años.

Armando Barron se enfureció cuando descubrió la infidelidad de su esposa así que la golpeó en la cara y la cabeza y la dejó con dos ojos negros, la nariz ensangrentada y un diente partido. Después, le puso una pistola en la boca, rodeó su cuello con las manos y la estranguló hasta que se desmayó. Pero eso no fue todo. Barron fue mucho más allá.

Britany “profanó el cuerpo” de la víctima

Britany “no está acusada de asesinar a Jonathan Amerault. La acusada está acusada de falsificar evidencia física por sus esfuerzos para destruir, alterar u ocultar el auto, el cuerpo y la cabeza decapitada de Jonathan, todo lo cual era evidencia de su asesinato”, escribieron los fiscales Benjamin J. Agati y Scott Chase en su objeción a la solicitud de fianza.

“Si bien no asesinó a Jonathan, profanó su cuerpo y destruyó pruebas, incluso cuando se le presentaron una multitud de oportunidades para tomar decisiones alternativas razonables que no implicaban cometer delitos o poner en peligro su propia seguridad. La acusada ha demostrado que representa una amenaza significativa para el público en función de los extremos que estaba dispuesta a hacer para ocultar uno de los delitos más graves en New Hampshire, el asesinato de otra persona”.