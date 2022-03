El presidente Zelensky dio fuertes declaraciones contra Biden

Rusia, sigue sufriendo las consecuencias de sus actos

Visa suspende sus operaciones en Rusia

SIGUEN CRECIENDO LAS CONSECUENCIAS. Tras iniciar la guerra entre Rusia y Ucrania, se inició el plan de sanciones por las acciones que realiza en territorio ajeno. Este sábado, se anunció que Visa decidió suspender sus operaciones en Rusia e inició la salida de sus acciones del mercado; no es la única compañía que decide salir, en los últimos días se anunció que Apple, Disney, entre otras empresas dejaron de exportar sus productos.

Ahora, en medio de las crecientes tensiones se llegó a mencionar que el presidente Zelensky, no se encuentra muy feliz ante las acciones que tomó Biden e incluso, llegó a mencionar que sería diferente si hubiera entrado en acción “antes de tiempo”. La situación en Ucrania, continúa acrecentándose conforme el tiempo va pasando.

¡CRECEN LAS SANCIONES CONTRA RUSIA!

Tras dar inicio a la guerra, las sanciones contra Rusia siguen creciendo por parte del mercado occidental. A través de redes sociales, se anunció que Visa Inc., decidió cerrar sus operaciones en el mercado ruso tras la invasión a Ucrania; la noticia, es un golpe para todos los usuarios que cuentan con una tarjeta de está compañía.

MasterCard dijo que las tarjetas emitidas por bancos rusos ya no serán compatibles con su red y que cualquier tarjeta emitida fuera del país no funcionará en tiendas o cajeros automáticos rusos, informó The Associated Press. Ante está noticia, se espera que miles de usuarios comiencen a resentir el golpe a la economía.