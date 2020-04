Massachusetts se ha convertido en una zona activa de infecciones de coronavirus, atrayendo la preocupación de las autoridades federales y promesas de ayuda de Nueva York, mientras se prevé que la cifra de muertes a causa del COVID-19 se duplique en menos de una semana.

Se tiene previsto que el número de decesos por COVID-19 supere los 2.000 esta semana en Massachusetts, donde las autoridades se afanan en aumentar la capacidad de los hospitales y rastrear nuevas infecciones para reducir la propagación de la enfermedad, informó AP este lunes.

“Estamos en pleno aumento”, dijo el gobernador Charlie Baker el domingo en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS al referirse al incremento de casos de coronavirus en la región.

El vicepresidente Mike Pence indicó que la Casa Blanca está vigilando de cerca el área de Boston, y la coordinadora del grupo de trabajo federal para responder a la pandemia, la doctora Deborah Birx, dijo que las autoridades están “muy enfocadas” en Massachusetts.

El domingo se reportaron 146 muertes por coronavirus en Massachusetts, elevando la cifra total a más de 1.700. Se registraron más de 1.700 casos nuevos, para una suma de más de 38.000 en todo el estado. Eso en comparación con las más de 14.000 muertes en el estado de Nueva York y más de 35.000 decesos a nivel nacional.

