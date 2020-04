Mascarillas Trump. Se espera que la administración Trump anuncie que todos los estadounidenses deben usar mascarillas de tela o cubre bocas si salen al público, en medio de nuevas preocupaciones de que el virus se está propagando por personas infectadas sin síntomas.

De acuerdo con The New York Times, se espera que la administración Trump haga dicho anuncio este jueves.

La administración Trump supuestamente hará este anuncio basados en una próxima recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Hasta ahora los CDC, al igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS), han aconsejado que las personas comunes no necesitan usar mascarillas o cubre bocas a menos que estén enfermas y tengan tos.

Dicha medida era con el objetivo de preservar las mascarillas de grado médico, incluidas las llamadas mascarillas N95, para los trabajadores de la salud que las necesitan desesperadamente en un momento en que se encuentran en escasez continua.

Pero según un funcionario federal, los CDC ahora recomendarán que todos usen cubre bocas en lugares públicos, como farmacias y supermercados, para evitar la propagación involuntaria del virus.

Los funcionarios de salud pública han enfatizado que las máscaras N95 deben guardarse para los médicos y enfermeras de primera línea, quienes han necesitado urgentemente equipo de protección.

Durante semanas, la administración ha enviado mensajes contradictorios de las mascarillas o cubre bocas, según el Times.

Al principio, los funcionarios de gobierno declararon claramente que solo las personas enfermas debían usar mascarillas.

Breaking News: The Trump administration is expected to urge all Americans to wear cloth masks in public, based on a forthcoming shift in CDC guidance https://t.co/qf2cRc2zbc https://t.co/cyLdn852MJ

— The New York Times (@nytimes) April 2, 2020