¿N95 vs. KN95: Cuál es la diferencia? ¡ Descubre cuál es tu mejor opción! Sin duda, estas mascarillas son de gran utilidad para prevenir los contagios por infecciones virales que puedan poner en riesgo la vida de las personas; desde 2020, se han convertido en un accesorio prácticamente esencial para la mayoría de los habitantes del mundo, quienes recurren a las mascarillas para prevenir el esparcimiento del coronavirus.

Por eso, es importante conocer cuáles son las características que distinguen a las mascarillas N95 de las KN95; en términos generales, ambas cumplen el mismo propósito, y entre sus diferencias más importantes se encuentran: el porcentaje de filtración permitido y el lugar en el que hans sido fabricadas (KN95: China; N95: Estados Unidos).

Revisa la marca el paquete

Lo primero que debes hacer al buscar una mascarilla KN95 o N95 es identificar cuáles son las agencias reguladoras encargadas de aprobar la venta de la mascarilla que pretendes usar; en el caso de las mascarillas N95, la regulación debe provenir del National Institute for Occupational Safety and Health, o NIOSH. El paquete debe contener la leyenda ‘Aprobado por la FDA’; esto indicará que la mascarilla es segura de usar y cumplirá con todas las funciones mencionadas dentro del empaque.

Lee la información en el empaque de las mascarillas

Algo que debes de tener en cuenta al momento de comprar una mascarilla es que el nombre del fabricante, así como el tipo de producto (N95 o KN95) esté completamente visible en la parte superior del cubrebocas, además de que no incluya fecha de expiración. Si por algún motivo encuentras alguna mascarilla que tenga impresa la leyenda ‘aprobada para niños’, ten en cuenta que podría tratarse de una imitación que no cumpla con los requerimientos solicitados por las autoridades sanitarias para prevenir contagios virales; esto se debe a que la NIOSH no aprueba la fabricación de mascarillas especiales para menores.