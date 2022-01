La Casa Blanca anunció el miércoles que las máscaras provendrán de la Reserva Nacional Estratégica del gobierno, que tiene más de 750 millones de máscaras altamente protectoras disponibles, informó The Associated Press.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades actualizaron el viernes su guía sobre cubiertas faciales para establecer más claramente que las máscaras N95 y KN95 ajustadas adecuadamente ofrecen la mayor protección contra el COVID-19. Aún así, no recomendó formalmente los N95 sobre las máscaras de tela. Archivado como: enviarán mascarillas gratis en EEUU.

La mejor máscara “es la que usará y la que puede usar todo el día, que puede tolerar en lugares públicos cerrados”, dijo la semana pasada la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky. Los detalles no estuvieron disponibles de inmediato sobre los detalles del programa, incluido el tipo de máscaras que se proporcionarán, si habrá tallas para niños disponibles y si las máscaras se pueden volver a usar.

Antes de la conferencia de prensa, pautada para las 4 p.m. EST (2100 GMT), en su 365to día en el cargo, Biden no dio indicación alguna de sentir que era necesario un cambio total de rumbo. Pero su comparecencia ocurre el mismo día en que los intentos demócratas por reformar las leyes electorales parecen encaminados al fracaso en el Congreso, y sigue estancado el paquete de gasto público de Biden. Archivado como: enviarán mascarillas gratis en EEUU.

Aun así, es un momento peligroso para Biden: La nación está sufriendo otra ola del coronavirus y la inflación está a un nivel no visto en una generación. Según las encuestas el apoyo a Biden ha disminuido y los demócratas temen una derrota aplastante en las elecciones de mitad de período si Biden no logra mejorar la situación. Archivado como: enviarán mascarillas gratis en EEUU.

“El trabajo no está hecho”

“El trabajo no está hecho, no tenemos misión cumplido, y ciertamente no estamos diciendo que se ha cumplido”, manifestó el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

“Por lo tanto, nuestro objetivo, y creo que escucharán al presidente decirlo mañana, es cómo construir sobre la base que sentamos en el primer año”, añadió. Archivado como: enviarán mascarillas gratis en EEUU.