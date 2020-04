La ciudad de Los Ángeles y otras tres ciudades de California endurecen sus medidas en su lucha contra la propagación del coronavirus y desde este viernes obligan a sus residentes a utilizar una mascarilla o pañuelo para cubrirse la boca y la nariz mientras estén en un negocio esencial, reseñó la agencia Efe.

El alcalde Eric Garcetti impuso la medida aplica tanto a empleados de los negocios esenciales, como a los clientes.

“Cúbrete, salva una vida, así de simple”, dijo el jefe del ayuntamiento al anunciar la medida.

La orden, impuesta a supermercados, bancos, ferreterías, lavanderías, y organizaciones de ayuda, entre otros, pretende ayudar a disminuir los riesgos en lugares públicos donde no siempre se puede cumplir con el distanciamiento social que requiere permanecer a seis pies de distancia de los demás.

Stricter rules about wearing masks in public take effect Friday in Los Angeles https://t.co/MdStbpKLyt

La medida no requiere que los revestimientos faciales de los clientes y empleados sean de grado médico o mascarillas N95, que están siendo destinadas para los empleados sanitarios.

“Nuestra idea no es arrestar y multar a las personas por cubrirse la cara, como si mañana todo el mundo decidiera cruzar la calle, no tendríamos cerca de suficientes agentes de la ley o trabajadores de la ciudad para evitar que todos caminen”, advirtió Garcetti.

“Esto trata sobre todo de voluntad propia”, agregó.

Las ciudades vecinas de Los Ángeles como Burbank, Culver City y Santa Mónica también han adoptado la misma medida.

En la noche del jueves, el condado de Los Ángeles seguía siendo la área con más casos en California, con 225 personas fallecidas relacionadas con el coronavirus, y 7.984 pacientes positivos.

“Al comenzar el fin de semana festivo quiero recordarles lo importante de quedarse en casa”, insistió el jefe del ayuntamiento de Los Ángeles.

Una orden para que el público y empleados de negocios esenciales usen recubrimientos faciales ya se aplica desde comienzos de semana en el condado de Riverside, zona que vio un aumento en los contagios, especialmente en los centros de cuidado para ancianos.

Effective Friday at midnight, Los Angeles residents must wear a mask, bandanna or other type of covering over their noses and mouths when in grocery stores, restaurants, hotels, taxis, ride shares and any other essential businesses. https://t.co/xLbNCA0NEX

