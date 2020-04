Solo unos días después de recomendar que las personas debían usar mascarillas para evitar la propagación del coronavirus, Riverside, un condado en el sur de California, dio un paso más y ordenó a todos los residentes que se cubrieran la cara al salir de casa, ya que la cantidad de infecciones y muertes siguen aumentando en California a causa del COVID-19, reseñó The Associated Press.

El Dr. Cameron Kaiser, el principal funcionario de salud en el condado de Riverside, dijo que “no todos reciben el mensaje” sobre el distanciamiento social mientras están en público, por lo que los funcionarios se vieron obligados a “dejar de decir debes hacerlo a decir tienes que hacerlo”.

La orden emitida durante el fin de semana también prohíbe todas las reuniones, excepto los miembros de la familia que viven en la misma casa, y la policía haría cumplir las regulaciones “según lo consideren necesario”, dijo un comunicado del condado.

Diecinueve personas han muerto de COVID-19 en el condado. El domingo, las autoridades informaron que 30 personas en un centro de enfermería especializada en Riverside han dado positivo por el coronavirus.

NURSING HOME OUTBREAK: As Riverside County approaches 800 coronavirus cases, health officials announced that 30 patients of a skilled nursing facility, Extended Care Hospital of Riverside, tested positive for COVID-19. https://t.co/glru3wskZQ

Serene Weir dijo que muchas personas usan máscaras en su vecindario en Los Ángeles, donde las autoridades instaron a los residentes a cubrirse la cara, pero no lo exigieron.

“Estoy realmente sorprendida por la cantidad de personas que no usan mascarillas”, dijo. “Creo que todos deberíamos estar haciendo nuestra parte”.

Weir, una enfermera, cosió su propia máscara casera y planeó hacer al menos 100 más para donar a los hospitales que carecen de equipo de protección crítico.

El anuncio del condado de Riverside se produjo el día anterior al Domingo de Ramos, el comienzo de la Semana Santa para los cristianos. La mayoría de las iglesias han trasladado sus servicios en línea.

California ha registrado más de 15,000 casos confirmados de infecciones por el virus COVID-19 y al menos 320 muertes, según los últimos datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. El condado de Los Ángeles anunció 15 nuevas muertes el domingo, para un total de 132. El condado más grande del estado también identificó 1,374 casos nuevos en un período de 48 horas, lo que eleva el número total a 5,940.

#BREAKING Health officials ordered residents in Riverside County to stay home and cover their faces when leaving amid the #coronavirus pandemic https://t.co/OStLdoEDp0

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 5, 2020