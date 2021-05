No obstante, la compañía sí exigirá una prueba de vacunación a los trabajadores que quieran acceder a la bonificación de 75 dólares que ofrece por vacunarse. Ayer, la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, dijo lo siguiente, según información de la agencia Efe. Archivado como: mascarilla en Walmart.

En cuanto a los trabajadores de la cadena minorista, la empresa especificó que se limitará a preguntar por escrito a sus empleados si se han vacunado o no, antes de permitirles prescindir del uso de la mascarilla. “La integridad es uno de nuestros valores fundamentales y confiamos en que los asociados respetarán ese principio al responder”, aseguró la empresa en la misiva.

Target, Home Depot, CVS y Harris Teeter se encuentran entre las cadenas que seguirán requiriendo mascarillas en sus tiendas, aunque están revisando las nuevas pautas de los CDC y reevaluando las políticas de las tiendas. Otros, como Trader Joe’s, han actualizado sus políticas y ya no requerirán que los compradores completamente vacunados usen máscaras.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron el jueves que los estadounidenses completamente vacunados ya no necesitan usar mascarillas en la mayoría de las situaciones. Los sindicatos de trabajadores criticaron el cambio de política, diciendo que crea confusión y pone a los empleados de las tiendas en mayor riesgo de contagiarse.

Sin embargo, no estaba claro cómo el minorista determinaría qué compradores han sido vacunados. Kenya Friend-Daniel, portavoz de la cadena de supermercados, dijo que la mayoría de las otras políticas relacionadas con el covid, incluidas las mascarillas para los empleados, las reglas de distanciamiento social y las limpiezas frecuentes de las tiendas, permanecerán vigentes.

Mascarilla en Target: “Trabajadores de primera línea merecen respeto”

“Los trabajadores de primera línea merecen este respeto. Los minoristas alientan a los clientes que no quieren usar una mascarilla a comprar en línea o mediante la entrega en la acera (‘curbside pickup’)”. United Food and Commercial Workers, que representa a 1.3 millones de trabajadores de alimentos y minoristas, dijo que la guía de los CDC no considera el impacto en los trabajadores esenciales.

Ellos “enfrentan una exposición frecuente a personas que no están vacunadas y se niegan a usar mascarillas”. Más de 200 trabajadores minoristas han muerto a causa del coronavirus y miles más se han infectado, según grupos de trabajadores e informes de los medios, aunque las cifras reales probablemente sean mucho más altas.