Máscara de esvástica: Walmart prohíbe entrada a pareja que las usaba

Walmart prohibió la entrada a una pareja en Minnesota que capturada en un video cuando llevaba máscaras faciales rojas estampadas con esvásticas dentro de una tienda, de acuerdo con The Associated Press.

La policía fue llamada el sábado a la tienda Walmart ubicada en la parte suroeste del estado, luego de que le informaran que dos compradores llevaban la máscara con el símbolo utilizado por el partido nazi.

El video, publicado en Facebook el sábado por Raphaela Mueller, muestra a un hombre y una mujer realizando sus compras en un Walmart en Marshall, Minnesota, usando unas máscaras rojas con esvásticas.

La mujer rápidamente se dio cuenta que estaba siendo grabada y se acercó hacía la cámara de manera irreverente mientras el hombre llenaba su carrito de compras con comestibles.

“No se puede ser estadounidense y usar esa máscara”, se puede escuchar a una persona decir. “Literalmente tuvimos una guerra por esto”, agregó.

“Si votas por Biden ((el candidato presidencial demócrata), va a vivir en la Alemania nazi, así será”, respondió la mujer con la máscara de la esvástica.

Mueller dijo que cuando vio a la pareja por primera vez, sintió “náuseas y quiso llorar, “lo que terminé haciendo”.

“Estaba sin palabras y conmocionada. He oído que cosas como esta suceden en otros lugares, pero nunca pensé que vería algo así ”, dijo a The Associated Press el domingo.

La policía de Marshall dio a la pareja avisos de no allanamiento pero no los citó ni los arrestó, dijo el capitán de policía Jeff Wenker a la AP el domingo.

La policía no indicó los nombres de la pareja.

El sábado fue el primer día en que entró en vigencia la orden ejecutiva del gobernador de Minnesota, Tim Walz, que requería máscaras en las empresas y espacios públicos interiores para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus.

Asimismo, el gobernador Walz calificó el incidente como “simple y llanamente vergonzoso”.

“Gracias a los espectadores que hicieron frente a este comportamiento inaceptable y alimentado por el odio”, indicó el gobernador.

Walmart ya requiere que los clientes usen máscaras en sus tiendas homónimas y Sam’s Club.

En una declaración, Walmart dijo que el minorista con sede en Bentonville, Arkansas, “no tolerará ninguna forma de discriminación o acoso en ningún aspecto de nuestro negocio”.

“La administración de la tienda ofreció a los individuos máscaras faciales desechables como alternativa, a lo que se negaron. Los individuos se volvieron beligerantes y la gerencia de la tienda les pidió que abandonaran la tienda”, dijo Walmart.

En una declaración a USA TODAY, Walmart calificó el incidente como “inaceptable”.

“Nos esforzamos por proporcionar un entorno de compra seguro y cómodo para todos nuestros clientes y no toleraremos ninguna forma de discriminación o acoso en ningún aspecto de nuestro negocio”, dijo la compañía.

La compañía agregó: “Estamos pidiendo a todos que se pongan cubiertas faciales cuando ingresen a nuestras tiendas por su seguridad y la seguridad de los demás y es lamentable que algunas personas hayan aprovechado esta pandemia como una oportunidad para crear una situación angustiante para los clientes y asociados en nuestra tienda”.

La prohibición de entrada de la pareja es de al menos un año y se aplica a todas las tiendas Walmart, dijo la compañía.

