“Yo estaba aquí en casa. El me dijo: Me dispararon, me dispararon. Por favor, vente, vente, que te necesito. Lo único que dijo y se cortó la llamada”, relató.

“A veces no tengo palabras. A veces es que es demasiado fuerte para mí. Yo nunca me imaginé esto”, dijo Flora González Gómez.

Hasta que por fin logró dar con su esposo…

MundoHispánico: ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento?

Flora González Gómez: Que por unos momentos yo, yo no creía que era cierto. Yo no creí que era cierto. Yo me fui porque él ya no me contestó la llamada. Entonces ya yo no sabía qué hacer. Yo temblaba y yo lloraba y yo estaba como ¡wow!, sin poder reaccionar.