Más de 14 mil casos de coronavirus en Florida; tres condados sin contagio

El número de casos confirmados de coronavirus en Florida se elevó a 14.504, de ellos 283 letales, y los condados de Miami-Dade y Broward siguen siendo los focos principales, con 2.213 y 4.997 casos, respectivamente, que sumados significan el 49,71 % del total.

Según las cifras actualizadas del Departamento de Salud de Florida, hay 1.777 personas que han tenido que ser hospitalizadas en todo el estado y se han realizado un total de 138.618 pruebas de las cuales el 10,5 % han sido positivas.

Here is a map showing how each county is affected, as well as the four remaining counties without Coronavirus in the panhandle of Florida. https://t.co/YG9mJLDQ0R pic.twitter.com/PJODdASJPC

El número de personas infectadas por el virus continúa en aumento, aunque el pasado viernes fue el día que más casos se registraron (más de 1.300) desde que se tienen datos.

Por el momento, no se ha registrado ningún caso en los condados de Lafayette, Liberty y Gilchrist, los tres al norte del estado que está siendo la región menos afectada por el virus.

On April 2, IMHE predicted that 4,158 people in Florida would be hospitalized right now due to the coronavirus. The actual number of hospitalizations in Florida? 1,572. The "new" IMHE model claims 4,037 Floridians will be hospitalized by th end of the day. Utter nonsense. pic.twitter.com/ZgjOEgSBp0

El gobernador, el republicano Ron DeSantis, impuso una orden de confinamiento obligatorio en todo Florida, aunque se permite salir a la calle a comprar y trabajar en los negocios considerados como esenciales, pasear a tu mascota o hacer deporte.

Mientras, las autoridades locales continúan implementando medidas para paliar el contagio del coronavirus, como en la ciudad de Miami Beach donde todos los trabajadores de los supermercados, farmacias, restaurantes y repartidores estarán obligados a llevar una máscara en todo momento.

#BREAKING : Miami Beach parking enforcement officer out today WITH A MASK ON amidst the coronavirus crisis writing tickets for expired meters #BecauseMiamiBeach pic.twitter.com/awApE5Q5qQ

En un comunicado, la ciudad indicó que los trabajadores podrán llevar “cualquier tipo de máscara protectora”, incluyendo aquellas producidas de forma casera, bandanas o prendas de ropa, ya que las máscaras quirúrgicas y médicas como las máscarillas N95 deben “reservarse para el personal sanitario”.

“Hay pocos suministros de mascarillas médicas como las N95, y deben reservarse para el personal sanitario y el resto de los servicios de emergencia que tienen mucha mayor necesidad para usar este equipamiento de protección”, explicó en el comunicado la ciudad.

El Pentágono otorgó un contrato para instalar un hospital de campaña en el Centro de Convenciones de Miami Beach para poder paliar los contagios por coronavirus, según informó NBC 6.

Flu season normally winds down in Florida as March turns to April. While positive flu tests declined as expected, hospital ERs reported a spike in patients complaining of flu-like symptoms.

But in late March, the state quietly stopped posting the data. https://t.co/wjScyd9E5E

