Aunque no fue un proceso fácil, se mencionó que los vetos de Hogan a estos proyectos de ley fueron anulados durante una sesión especial con un amplio apoyo de ambas cámaras, en las que los demócratas tienen mayoría, aseguró la agencia EFE. De acuerdo con los medios locales, no son los únicos vetos que se intentaron eliminar, pero fueron los únicos que se trataron.

La razón principal por la que el gobernador vetó estas medidas, se debe a que no quiere “hacer de Maryland un estado santuario” y aseguró que las autoridades locales deberían “cooperar totalmente” en esta materia, señaló EFE. Aunque claro, no todos en Maryland pensaban que las leyes que se estaban promulgando serían una situación ‘preocupante’ a tratar. Archivado como: Maryland anula vetos indocumentados

Según informó The Baltimore Sun, Hogan ofreció unas palabras a los medios de comunicación el miércoles pasado recalcando que si se llegaban a quitar los vetos que había interpuesto a las leyes, sería porque hay más demócratas dentro de la Legislatura. El gobernador de Maryland, destacó que ‘la mayoría de gente en Maryland estaba a su favor’.

Maryland anula vetos indocumentados: ¿Un error?

El gobernador, en aquella ocasión explicó que sería un error si quitaban los vetos y aseguró que había tenido una reunión privada con el presidente del Senado, Bill Ferguson. Hogan, aseguró que le explicó por qué estaría cometiendo un grave error e informó que no estaba seguro si había logrado convencerlo de no quitar el veto.

“Traté de explicarle que estarían cometiendo un error si iban en contra de la abrumadora voluntad de los votantes, pero no estoy seguro de si lo convencí de todos ellos”, informó el hombre a través de los medios de comunicación y que informó The Baltimore Sun. En redes sociales, el gobernador no se ha expresado por tal información. Archivado como: Maryland anula vetos indocumentados