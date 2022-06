Martino: Para México se le dificulta reaccionar ante potencias

“En la preparación hay momentos difíciles y otros más gratos. No estamos dispuestos a no dar pelea para competir en el Mundial”.

“Si nos centramos en el partido de hoy, estamos muy lejos. Yo no pierdo de vista que solo fue un partido amistoso y esto es parte de la preparación”,

“Es mental, futbolístico, de certeza. Competimos de igual a igual 45 minutos y esa imagen no la pudimos sustentar en el segundo tiempo”.

Al Tri le falta consistencia Martino mencionó: “El hecho de no poder seguir siendo el mismo partido más allá de las circunstancias negativas, nos han desacomodado y hemos perdido la forma después de los goles”.

Sobre el competir o la falta de competencia ante las potencias mundiales

“Nosotros no competimos mal contra las potencias, yo creo que competimos hasta que cometemos errores y esos errores los equipos grandes no los cometen, para eso no hemos tenido respuesta cuando el marcador se pone en contra”, señaló Gerardo Martino.

“No perdimos por jugar con una línea de cinco, estamos atascados en no tener que darle opciones al rival, tenemos que anotar primero. Mientras el partido estuvo en igualdad, nosotros competimos bien”.