Hasta el momento, de acuerdo a la investigación de la División de Homicidios del CPD, no está claro de quién exactamente era el arma usada en el tiroteo. En un momento de la confrontación Raekwon Drake y su novia, de quien no se revelará su nombre en esta historia, saltaron sobre Martín Palafox para tundirlo a golpes de manera violenta en el suelo.

En la acusación del caso en contra del basquetbolista Raekwon Drake la Fiscalía del Condado de Cook no detallan todavía si la novia del muchacho también enfrentará cargos por el homicidio de Martín Palafox pues no contuvo a su novio cuando sacó la pistola. No se detalla tampoco si el amigo de Martín Palafox enfrentará cargos por el presunto robo del perro.

“Mi hermano recibió un balazo y fue asesinado”

Carla Camargo, la hermana de Martín Palafox, abrió una cuenta en la red social Go Fund Me bajo el nombre Help raise money for my brothers funeral expenses (Ayúdenme a reunir dinero para los gastos funerarios de mi hermano) solicitando a la comunidad solidaridad para poder correr con el compromiso económico que encara su familia.

“Mi hermano recibió un disparo y fue asesinado el sábado en la noche” detalla Carla Camargo al clamar por ayuda y explica que está “pidiendo ayuda para los gastos funerarios para enterrar a mi hermano” detalla la mujer en medio de la tribulación por el asesinato del muchacho quien era residente de la pequeña ciudad de Joliet, Illinois.