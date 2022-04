Martha Guzmán muestra su pérdida de cabello tras lucha contra el cáncer

Marta Guzmán pérdida cabello cáncer: Abrió su corazón al público

La conductora escribió un largo texto explicando su sentir. “No les había compartido ninguna foto así, no por pena sino porque todo es un proceso que hay que ir asimilando. Se que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante. Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste”. Compartió explayando sus sentimientos.

“Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo”, contó. “Mi doctora me habló de 2 opciones, tratar de conservar mi pelo con un aparato que te enfría el cuero cabelludo pero que no me garantizaba que no se me cayera gran parte de él o mandarme hacer una peluca oncológica, no sabía qué hacer y de pelucas sólo conocía las de disfraces”, explicó a sus seguidores Marta Guzmán. Click (AQUÍ) para leer el texto completo. Archivado como: Marta Guzmán pérdida cabello cáncer