Luego que le confirmaran que superó la enfermedad, la ex conductora de Primero Noticias y de Hoy, no lo pensó dos veces para dar a conocer la noticia al público, y para ello usó sus redes sociales, específicamente Twitter, por lo que no pudo esconder su felicidad.

Agregó: "Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste. Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo.

En abril de este año, la ex conductora de Primero Noticias y de Hoy, escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram, junto a una foto de ella sin cabello: “No les había compartido ninguna foto así, no por pena sino porque todo es un proceso que hay que ir asimilando. Se que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante”.

ADELGAZÓ MUCHO

Y continuó: “Mi doctora me habló de 2 opciones, tratar de conservar mi pelo con un aparato que te enfría el cuero cabelludo pero que no me garantizaba que no se me cayera gran parte de él o mandarme hacer una peluca oncológica, no sabía qué hacer y de pelucas sólo conocía las de disfraces. Algunas pacientes le habían hablado de unas pelucas oncológicas hechas a la medida, de pelo natural y muy suaves para no irritar el cuero cabelludo, así conocí @capilartespelucas, así que me decidí por la peluca, aunque conservé mi pelo lo más que pude hasta que se me empezó a caer, cuando comenzó la caída, en 3 días ya estaba prácticamente calva así que fuera pelo y a usar peluca.

Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama. Tóquense y háganse sus mastografías y ultrasonidos cada año. Mi historia sería otra si no hubiera detectado el #cáncerdemama a tiempo.