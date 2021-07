A casi un mes de la pérdida de su hermano, Marlene sigue de luto

La actriz ha comentado que ha sido un proceso difícil

Se ha refugiado en los nuevos proyectos que tiene en televisión Marlene Favela luto hermano. La pérdida de un ser querido es una de las tragedias que las personas no superan de un día para otro, pueden pasar años y sigue sintiéndose la ausencia de aquella persona que dejó este mundo cómo si fuera el primer día; por ello las declaraciones que ofreció Marlene Favela a un mes de la pérdida de su hermano no han pasado desapercibidas para la comunidad de seguidores que ha pasado por una situación similar. La actriz, quien recientemente volvió al mundo de las telenovelas, ha hecho declaraciones de cómo se encuentra al respecto y quienes han sido su motor para continuar sonriendo a pesar del dolor por el que atraviesa, debido a que también se cumplen 3 años de la pérdida de su padre, por lo que muchos se habían cuestionado el ánimo de la actriz. Marlene Favela luto hermano: La pérdida de su hermano La actriz al ser interceptada por reporteros fue cuestionada sobre una de las pérdidas más doloras que ha enfrentado este año: la muerte de su hermano Alain. Fueron un par de minutos dónde la actriz habló de varias cuestiones, pero entre las que se destaca fue el deceso de esa persona tan importante para ella, hablando de como había pasado este proceso y cómo se había enfrentado a esa nueva realidad. De acuerdo con el diario ‘El Heraldo’, la actriz de Televisa declaró a los medios que en su momento no pudo hablar con la prensa sobre lo sucedido debido a que aún su fallecimiento era muy reciente para ella, por lo cual las declaraciones se dieron a destiempo y la causa de muerte no había sido revelada. Archivado como: Marlene Favela luto hermano

Marlene Favela luto hermano: La pérdida de Alain Marlene Favela declaró para los micrófonos y cámaras de distintos medios cómo fue atravesar otro proceso de luto y que fue lo que pasó con su hermano, puesto que la única forma en que los medios se enteraron de la noticia fue por las redes de la actriz donde ella dio a conocer la noticia de la muerte de Alain Favela. “Ahorita lo puedo hablar, si me lo hubieras hace un par de semanas no, creo que cuando un ser que tu amas se va, se lleva una parte de ti, pero tienes que aprender a vivir, la vida sigue”, fue parte de lo que comentó la actriz para los reporteros que estuvieron fuera de los foros esperándola y que deseaban saber sobre como estaba Favela. Archivado como: Marlene Favela luto hermano

Marlene Favela luto hermano: El apoyo de su hija y demás familia Un apoyo importante que ha tenido la actriz en esta dura pérdida fue su familia, pero sobre todo su familia, quienes se han unido para poder superar juntos el deceso de Alain, de hecho, Favela comentó que era un proceso doloroso, pero que lo ha sabido manejar poco a poco, y que se ha sentido afortunada por tener trabajo y dejar de pensar en el luto por el que atraviesa. “Yo tengo una hija maravillosa por la que me despierto todos los días y salgo a luchar, y es parte de la vida, se dice muy fácil, no es un proceso fácil, es un proceso doloroso, pero creo que soy muy afortunada porque sigo teniendo a mis otros hermanos, tengo a mi hija hermosa, estoy rodeada de amor, de trabajo, o sea, también hay que ver las cosas positivas de la vida y aprender a sobrevivir con lo que no nos gusta”, fueron las palabras de la actriz y que el portal de El Imparcial mencionó. Archivado como: Marlene Favela luto hermano

Marlene Favela luto hermano: La noticia se reveló en Instagram Fue a través de Instagram Stories que Marlene Favela dio a conocer la pérdida de Alain Favela, su hermano. En un mensaje que subió adjuntando la fotografía donde salen de pequeños, despidiendo a un ser tan importante en su vida y que la acompañó en los momentos más complicados como su divorcio. “Hoy me despido de ti querido hermano. Que nuestro padre ilumine tu camino y Dios te reciba con los brazos abiertos”, se leía en el pie de imagen, donde Marlene expresó su sentir y deseó compartir con la comunidad de seguidores que la siguen en Instagram y que no perdieron la oportunidad de solidarizarse en los comentarios de otra fotografía que había subido la actriz. Archivado como: Marlene Favela luto hermano

No es la primera vez que enfrenta la pérdida de un hermano Desgraciadamente no es la primera vez que Marlene vive una situación igual, hace un par de años falleció su hermana menor llamada Deborah, a causa de Fibrosis Quística a la edad de 18 años y fue uno de los primeros acercamientos que tuvo con la muerte de un ser tan querido para ella. Un año atrás, la revista “Hola!” habló de la entrevista que tuvo la actriz en el programa “Hoy”, donde declaró que: ““Casi nunca lo converso porque ya pasó el tiempo y ahorita puedo hablarlo un poco más. Pero sí fue algo que nos sacudió a mi familia y a mí (…) Yo la adoraba, (era) la más chiquita… tenía estas recaídas pulmonares en las que se les hace una bacteria en los pulmones”.

A tres años de la muerte de su padre Han pasado tres años de la muerte de Don Felipe Favela, que sacudió el mundo de la Marlene, ya que desgraciadamente no pudo asistir a la despedida de su padre debido a que atravesó problemas ya que se encontraba en abordando un vuelo desde Los Ángeles a Sídney, Australia y fue en ese instante que se enteró de la noticia. “Vi varias llamadas de una primita que era una hermanita para nosotros muy cercana; yo dije algo pasó, entonces me bloqueé, empecé a llamar a mi hermana y no contestaba, no quiero hablar, me duele todavía”, comentó la actriz en una entrevista en el programa de Montse y Joe, y que el portal Debate, mencionó en el año 2019.

Su regreso a la televisión Después de una larga temporada fuera de la televisión, la actriz compartió que se encontraba más alegre de poder comunicar que pronto regresaría a la pantalla chica para interpretar a ‘Leticia’ un personaje de la telenovela “La Desalmada”, que se estrenará por el Canal de las estrellas de Televisa, México. “Regreso a la televisión en un proyecto maravilloso. Para los que no saben, me alejé algunos años porque me fui a hacer el proyecto más importante de mi vida, que es mi hija”, declaró en sus redes sociales para sus seguidores, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa que tiene emocionada a la actriz mexicana.

Las comparaciones con otras actrices Uno de los temas que destacó el encuentro de Favela con los reporteros que se encontraban fuera de los foros de Televisa, México, fue las comparaciones que ha vivido con otras actrices del medio, por lo que se lo tomó con buen humor contestando que “era pura muñeca” con las que comparan su imagen, sintiéndose halagada. “Pero eso hace mucho ya, siempre me comparan con mujeres bien lindas, eso se los agradezco a ustedes la prensa, porque siempre me ponen muñecas, que si a Salma, que si a Adela, que si a Jessica Alba, que si a Lucía, cuando era joven, ¡bueno!, pura muñeca, muchas gracias”, compartió la actriz ante los micrófonos de los reporteros y que el portal de “El Heraldo” .

