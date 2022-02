Pero no solo la compañía perdió miles de millones, de acuerdo con El Financiero , el patrimonio de Mark Zuckerberg disminuyó en 31 mil millones de dólares. La fuerte caída de Meta hizo que Zuckerberg, el director ejecutivo de la compañía, saliera de la lista de las 10 personas más ricas del mundo por primera vez desde julio de 2015.

Pero, ¿qué es el metaverso?

El jueves por la mañana, los mercados en Estados Unidos bajaban debido al impacto de Meta. El metaverso es una especie de internet que cobra vida, o al menos está representado en 3D. Zuckerberg, el director general de Meta, lo ha descrito como un “entorno virtual” en el que puedes sumergirte en lugar de simplemente mirar una pantalla.

Teóricamente, el metaverso sería un lugar donde las personas pueden reunirse, trabajar y jugar usando cascos de realidad virtual, lentes de realidad aumentada, apps y otros dispositivos. Pero construirlo no será barato, de acuerdo con The Associated Press.