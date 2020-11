Mark Meadows, jefe de Gabinete de Trump, diagnosticado con COVID-19

Fue diagnosticado con el coronavirus mientras la nación establece récords diarios

Meadows viajó con Trump en el período previo al día de las elecciones y apareció por última vez en público el miércoles

Mark Meadows, jefe de Gabinete de Trump, diagnosticado con COVID-19. De acuerdo con The Associated Press, el jefe de Gabinete del presidente Donald Trump, Mark Meadows, fue diagnosticado con el coronavirus mientras la nación establece récords diarios de casos confirmados de la pandemia y está a la espera del resultado de las elecciones.

Dos altos funcionarios de la administración confirmaron el viernes que Meadows había dado positivo por el virus, que ha matado a más de 236 mil estadounidenses en lo que va del año.

No ofrecieron detalles sobre cuándo el jefe de personal contrajo el virus o su condición actual. Su diagnóstico fue informado por primera vez por Bloomberg News.

Meadows viajó con Trump en el período previo al día de las elecciones y apareció por última vez en público el miércoles por la mañana sin una mascarilla, cuando Trump declaró falsamente su victoria en el conteo de votos.

Había sido uno de los colaboradores más cercanos de Trump cuando el presidente contrajo el virus hace más de un mes, pero se le hicieron pruebas a diario y mantuvo su horario de trabajo habitual.

Marcó el último caso del virus en el ala oeste, que se produjo ni siquiera dos semanas después de que Marc Short, el jefe de personal del vicepresidente Mike Pence y otros asistentes dieron positivo por el virus. Trump, la primera dama Melania Trump y al menos otras dos docenas de personas dieron positivo por el virus a principios de octubre.

Lo anterior, después de que Trump celebró grandes reuniones de personas que no usaban mascarillas faciales, incluida la ceremonia en la que se anunció la nominación de la ahora juez Amy Coney Barrett a la Corte Suprema, de acuerdo con The Associated Press.

