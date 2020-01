Página

Marjorie de Sousa lamentó la muerte de un amigo

La ex de Julián Gil mostró sus sentimientos por Raúl Amundaray

El mensaje fue conmovedor

La actriz Marjorie de Sousa compartió en redes sociales la gran tristeza que la invade por la muerte de un compañero de profesión de origen venezolano llamado Raúl Amundaray.

La publicación de la actriz ha causado la reacción de sus seguidores y amigos quienes le han mandado un abrazo y alzaron sus oraciones por la pérdida.

Marjorie de Sousa publicó una fotografía donde se puede ver al fallecido actor a lado de ella junto con otros actores para promocionar un trabajo que ambos hicieron.

En su cuenta de Instagram @marjodsousa se puede leer el siguiente mensaje cargado de tristeza: “De estas noticias que no te gustan. Mi querido #raúlamundaray, compartí contigo algunos proyectos, no me gusta aceptar que personas con las que viví cosas tan maravillosas se tengan que ir”.

“Me duele ver cómo se apaga la luz de otro grande de la televisión venezolana. Te admiraré siempre. Gracias por tantas risas, por enseñarme tanto, por siempre mostrarme lo gran ser humano y caballero que eras. Siempre con una gran sonrisa, así te recordaré. Gracias infinitas y vuela alto mi querido “Abusuegri”, Dios te bendiga infinito ahora más que estás con él”, concluyó el comunicado la actriz.

Hasta la mañana de este miércoles 22 de enero la publicación de Marjorie de Sousa había alcanzado más de 19 mil reacciones de me gusta y más de 150 mensajes de amigos, familiares y seguidores.

Uno de los primeros comentarios que recibió la actriz fue el siguiente: “Qué Dios lo tenga en su santa gloria y fortaleza para su familia, ánimo hermosa”.

“Mi más sentido pésame a toda su familia “, “Que descanse en paz y Dios lo reciba en su reino”, fueron otros de los comentarios que le hicieron en su cuenta personal de Instagram.

Otra persona deseó que el artista descanse en paz: “Que Dios lo reciba en el cielo con mucho amor”, a lo que otra persona agregó: “Una gran pérdida, Dios lo tenga en su gloria”.

Alguien incluso dijo que era mentira la información y publicó en la red social: “Según acaba de confirmar la esposa de el que esa noticia es falsa el no ha fallecido”.

Un seguidor más secundó el comentario de que aún no muere y dijo: “Tengo entendido, que está grave, pero que no ha fallecido, dijo su esposa en un comunicado… Dios quiera y se recupere pronto, dicen que cuando publican que alguien murió, y no es así, es que ahora es que le queda tiempo de vida, ojalá y así sea, que viva muchos años más”.

Sin embargo, pese a algunos comentarios de los seguidores, en la página de internet de El Universal se pudo verificar la información que adelantó Marjorie de Sousa.

Fue entonces que otro seguidor reforzó los anteriores comentarios de que el actor aún no ha muerto y escribió lo siguiente: “Raúl está vivo, por favor asegúrense que una noticia es confirmada para publicar”.

Pero otros sí dieron crédito a lo que publicó la actriz y le enviaron sus condolencias: “Fuerza mi Marjo, solo quedan los mejores recuerdos con él”.