En medio de la polémica, Julián Gil le pide a Marjorie, poder ver a su hijo Marjorie de Sousa hijo Lety: La actriz venezolana sorprendió de la mejor manera al hijo de Lety Calderón, quien está enamorado (inocentemente) de la actriz venezolana. Leti decidió hacer que ambos se conocieran, pues Mar y Leti comparten una amistad muy bonita, es por eso que decidieron irse a comer, y ahí presentar a su hijo y a Marjorie. Recientemente, Lety temió por su vida luego de ser hospitalizada y sintió que estaba a punto de morir durante unos cuantos segundos, en donde sentía que debía de despedirse, pues le faltó la respiración. “Me dio un broncoespasmo respiratorio y sentía que me moría, terminé en el hospital”. Contó Lety a Sale el Sol. La actriz contó que esto hizo temer por dejar a su hijo solo, quien padece de Síndrome de Down. Hijo de Leticia Calderón por fin conoce a Marjorie de Sousa ¡Por fin el sueño de Luciano se hizo realidad!, el hijo de Leticia Calderón conoció en persona a la actriz Marjorie de Sousa, de quien se ha declarado perdidamente enamorado. El encuentro fue compartido en redes sociales, Marjorie se dijo feliz de por fin conocer a Luciano, quien se mostró lindo y alegre en todo momento, repartiendo elogios a la venezolana y a su madre, pues reconoció que le tocó tener la mejor mamá del mundo. De acuerdo con El Universal, a la reunión también asistió la abuelita de Luciano y el pequeño Matías, hijo de Marjorie, quien reaccionó celoso cuando Luciano le puso un anillo a su mamá como símbolo de amistad; se observa cómo el también hijo de Julián Gil llora al ver que su madre recibe el obsequio. Marjorie se mostró sorprendida y hasta le ganó la risa; Luciano se comprometió a enseñarle a tocar la guitarra y también a cocinar.

Marjorie de Sousa hijo Lety: Mostró admiración La actriz de melodramas como “La desalmada” y “Amores verdaderos” externó la admiración que siente por Luciano y por Leticia Calderón, y aseguró que desde ahora iniciará una gran amistad.

Hace unas semanas, en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, Leticia Calderón compartió una reflexión sobre lo que espera recibir de las personas para su hijo Luciano: Según El Universal, informó: “No queremos tu lastima. Queremos tu respeto. #diainternacionaldelsindromededown. Si cada familia tuviera una persona con SdD este mundo sería maravilloso!”, escribió. La actriz de Televisa, Leti Calderón, ha mostrado su admiración por su hijo, con quien comparte maravillosos momentos y nunca ha dudado en mostrarle al mundo lo mucho que lo quiere. (VE EL VIDEO AQUÍ)

Marjorie de Sousa hijo Lety: Los fans hablaron del lindo gesto que tuvo la actriz Los fans de ambas actrices hablaron del hermoso gesto, además de que le tienen bastante cariño y admiración. “Bellos son los hijos de Lety Calderón”, “Hermosos los hijos de Lety Dios se los bendiga”, “Que bella esa educación que le ha dado su mami, es un ser valioso”. “Por fin se le hizo realidad el sueño a Luciano”, “Que guapo e inteligente, un amor”, hablando del hijo de la actriz Leti Calderón. “Que bello y grande está Luciano y Mati también”, “El sueño de Luciano era conocerla, la adora y que bueno que ella le hizo pasar ese buen rato. Muy hermoso Matías”.

Lety se asustó tras su problema cardiorrespiratorio Por su parte, ya habíamos mencionando que Lety sentía que estuvo al bordo de la muerte hace poco, pues a través de la entrevista para Sale El Sol, también comentó que la situación le abrió los ojos y reflexionó de qué hubiera sucedido si en verdad hubiera muerto: “Te lo juro que me abrió los ojos y pensé: ¿Qué tal si si me hubiera muerto?”, exclamó. “De verdad sentía que me moría, no podía respirar por un par de minutos, ni siquiera se cuanto tiempo fue, a mi se me hizo eterno”. La actriz de “Noches de ronda”, contó a las cámaras que tiene que darse a la tarea de hacer que sus hijos sean más independientes. “Me dio un sentimiento que dije, por es tenemos que apurarnos para que aprendan a hacer las cosas por sí solo, porque yo el día de mañana, espero en Dios que no ahorita, y yo me tenga que ir estén preparados mis hijos para vivir solos”. Añadió.

Marjorie de Sousa hijo Lety: Está agradecida con la prensa Por otra parte, la actriz reveló que ella siempre ha tratado de procurar su privacidad, así como la de sus hijos la cual es bastante importante, pues los ha mantenido fuera de las cámaras, pues no le gustaría que los cuestionen sobre su papá, el abogado Juan ‘N’, y así fue como lo dijo la actriz. “La verdad cuando vamos a una alfombra o algo me da miedo que les vayan a preguntar sobre su papá, y ahorita obviamente de verdad les agradezco mucho que no les pregunten cosas que les puedan doler o sacarlos de onda, les agradezco y no crean que no me he dado cuenta que son muy discretos cuando estoy con ellos”. Dijo la actriz agradeciéndole a la prensa. (VIDEO COMPLETO)

Julián Gil dice que Mar no lo deja ver a su hijo, ella responde Por otro lado, Marjorie de Sousa y Julián Gil siguen teniendo problemas legales con respecto a la custodia de su hijo, debido a que, recientemente Julián dijo en una entrevista que la actriz no deja ver a su hijo. Mar por su parte, no ha negado dichas declaraciones por parte de su ex pareja. De acuerdo con el portal ‘La Cancha’, Marjorie fue interrogada en el aeropuerto de Ciudad de México y le preguntaron sobre su disputa y cómo su hijo ha afrontado la situación, a lo que contestó: “Es un proceso, él se va a ir dando cuenta de las cosas, y pues prende la tele y ahí salimos todos los días, no es algo que pueda ocultarle”, comentó la actriz sin dar más detalles.

Marjorie de Sousa hijo Lety: Julián espera que su ex deje ver a su hijo Marjorie mantiene una nueva relación actualmente, y el día de ayer las cámaras le preguntaron acerca de todo el asunto con respecto a su hijo, quien no puede ver a su papá Julián. La actriz venezolana plantó cara incómoda cuando le preguntaron del asunto y mencionó que no hablaría sobre eso. Mientras, Julián espera que Marjorie deje ver a su hijo, durante el programa ‘La Mesa Caliente’, las conductoras hablaron de que, el actor dijo que ya había perdido la patria protestad, y que en realidad ahora le toca a su ex esposa decidir si lo dejará verlo. A lo cual todas quedaron de acuerdo en decidir que lo correcto sería, que el niño viera a su papá.