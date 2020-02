Nuevamente la actriz venezolana, Marjorie de Sousa incendió las redes sociales con su espectacular figura, luego de publicar ayer un video en Instagram con unos leggins de color rosa que se ajustan a su enorme retaguardia y que dejan en duda si traía puesta ropa interior.

La venezolana ha demostrado que es una mujer que no se avergüenza de su cuerpo y por el contrario, en varias ocasiones ha revelado que su “mejor cara” es su trasero, por lo que no le cuesta mostrarlo en fotografías de su Instagram, sin importarle los comentarios de los demás.

Y es, efectivamente, su trasero lo que más gusta a los caballeros: “Tienes un trasero formidable, saludos princesa”, “Qué ricas nalgas amor”, “Muy Bonitas se te miran”, “Que buenas nalgas amor”, “Cachetona”, “Que trasero mamacita”.

“Mamasota que ricas y cuerpazo sabrosa”, “Te pasas De buenota Amor”, “Que gran castigo pero no importa son masoquista dulces sueños mi estrella inalcanzable”, “Wow, qué curvas”, “Pero porque eres tan bellaaaaaaaaa, demasiado, te pasas, tienes todo, rostro, cuerpo , pela que espectáculo de mujer”, “Tremendo cuerpazo que te cargas”, “Woooow que cuerpo tan delicioso tienes”, “Qué rico, mamacita! Qué colo… más divina tienes, mi amor!, “Adoro tus pompis”, “En es cola si me formó”.

VER EL VIDEO AQUÍ:

Algunos sacaron sus mejores piropos: “Que rico puerto rico”, “Es toda una obra de arte señorita de Sousa”, “Uff, como me la recetó el doctor, hermosaaa mujer”, “Mañana por favor no salgas @marjodsousa No te vayan a confundir con un Bombón”, “@marjodsousa Me siento un poquito tuyo”, “Aaayyy! Que linda ! Si de frente me cautivas por detrás me fascinas! Que poema mas hermoso convertido en mujer!”, “Cómo para hacerte otro hijo”.

Pero sin duda, el comentario más romántico fue el de un usuario que publicó: “Mi amor, siempre te amaré, los obstáculos no impedirán que nos separe, caminaremos juntos de la mano en la distancia o cerca del cielo, del universo y sobre el paraíso nos vamos al infinito y más allá, donde no hay maldad. Mi amor, te amo”.

Un fan, incluso, la invitó a pasea a Atlanta: “Mamita estas deliciosa, te invitó a pasear a Atlanta”.

A otros usuarios les gusta más los videos que Marjorie de Sousa sube al ejercitarse, pero sin dejar de lucir sensual: “Muy linda @marjodsousa aunque, a mi en lo personal me gustan más los que subes de ejercicio y más si son con atuendos deportivos como el del video tan comentado que tienes. Bueno parte me gusta mucho tu buena vibra, hechaa pa’ lante como dicen por hay!”.

En la publicación, la actriz aseguró que su día fue perfecto y que estaba preparada para dormir, no sin antes deleitar a sus seguidores con sus impresionantes curvas.