Marjorie de Sousa reacciona al comentario de Julián Gil

“Nadie puede hacerte daño”, comenta Marjorie de Sousa

¿Otra indirecta más para Julián Gil? La polémica no se detiene y no parece irse tan fácilmente: La actriz venezolana, Marjorie de Sousa reacciona contundente al comentario de su ex pareja, el actor argentino, Julián Gil y afirma en video que nadie puede hacerte daño si tu no se lo permites. ¿Será que está contestación sea el fin de las indirectas? Las indirectas no han parado entre los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa, y es que después de que la venezolana no ha dejado que Julián vea a su hijo Mateo, el actor argentino y ella han comenzado una ‘batalla campal’ llena de indirectas y comentarios que no pasan desapercibidos para nadie, y en esta ocasión no fue la excepción. Julián Gil reacciona a la fotografía de Victoria Ruffo y Marjorie de Sousa Y es que, desde que más personas se comenzaron a involucrar en esto, el problema fue creciendo y creciendo, a tal grado de que más artistas se han visto afectados. El enojo del actor Julián Gil vino desde que la actriz Victoria Ruffo publicó una fotografía a lado de Marjorie de Sousa después de que su ex, Eugenio Derbez le brindara apoyo al argentino Julián Gil respecto a su actual situación, en donde también confesaba que él había pasado por lo mismo. Ante esta fotografía, tal parece que el argentino no se lo tomó a bien, ya que mediante sus historia de Instagram, mandó un comentario un tanto directo para ambas actrices, porque sí, Victoria Ruffo también se vio involucrada en esto: “Asco. Dios las cría y ellas se juntan. No se puede justificar en la vida lo injustificable, punto”.

Marjorie de Sousa reacciona al mensaje de su ex Julián Gil Tras esto, el portal de espectáculos People en español, reveló un video en donde Marjorie de Sousa reaccionaba al comentario de su ex Julián Gil, y mediante también otra indirecta, mandaba a responder esta contestación tan sorpresiva para sus seguidores, defendiéndose ante las palabras de Julián Gil. En el video, publicado posteriormente por una cuenta de fans de la actriz venezolana, ella decidió poner cara a su mensaje, y acompañarlo incluso hasta con música, en donde Marjorie de Sousa argumentaba que ‘nadie podía hacerte daño si tu no se lo permitías’, desatando un sin fin de comentarios al respecto.

“Nadie puede hacerte daño” Marjorie de Sousa reacciona al mensaje de su ex En el breve clip aparecía Marjorie de Sousa, mientras que de fondo se podía escuchar una canción de la artista española Bebe, sin embargo, lo que más sorprendió fue lo que la letra de la canción decía, argumentando que ‘nadie podría hacerte daño’ ¿Será esta una indirecta para su ex Julián Gil?: “Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacer daño”, este ultimo verso incluso fue cantado por la misma actriz venezolana. Y es que, a pesar de que ninguno de los dos actores mencionaron los nombres de a quien oba dirigido su comentario, sus seguidores y fanáticos captaron para quienes habían sido.

Seguidores mandan mensaje de apoyo para Marjorie de Sousa tras las palabras de su ex Julián Gil En el video, en donde todo parecía indicar que Marjorie de Sousa reacciona ante el comentario de su ex Julián Gil, muchos seguidores mandaron varios mensajes de apoyo para la venezolana, aplaudiéndole que ‘no se dejó llevar’ por la acciones que su ex Julián Gil estaba provocando: “La verdad estas haciendo muy bien, muy elegante al no responder a las idioteces de tu ex”, “Bravo por tu elegante respuesta para alguien tan pequeño que no reconoce que perdió una batalla por no reconocer que se equivocó”, “Cuando una mujer decide no dejarse humillar más, según él se pone el traje de bruja. Todo mujeriego encuentra la suya”.

Los comentarios se dividen Sin embargo, eso no quiere decir que no hubo seguidores en redes sociales que reaccionaron de manera negativa ante el video de Marjorie de Sousa, ya que algunos internautas se pusieron a favor de Julián Gil, argumentando que algún día su hijo iba a crecer y se iba a dar cuenta la clase de persona que la venezolana era: “Marjorie de Sousa, acuérdate que todo en la vida se paga tarde o temprano, no te lo deseo, pero así será, te mando bendiciones, respeta para que te respeten, deja que el chiquito crezca”, “Ojalá Dios me permita ver grande a tu niño mayor, tal y como a José Eduardo, quien ya está con su padre Eugenio Derbez, nada impide que se reúnan con quienes aman, pues son de la misma sangre y contra eso nadie puede, los años pasan súper rápido”, se podía leer en los mensajes. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

¿Por qué iniciaron todas estas indirectas? Cómo se mencionó líneas antes, el conflicto entre Marjorie de Sousa y Julián Gil ya lleva bastante tiempo en boca de todos, sin embargo, la llama “se volvió a avivar” después de que en un encuentro con la prensa Eugenio Derbez confesara que sabía lo que sentía Julián Gil en ese momento, recordando lo que él vivió cuando no podía ver a su hijo José Eduardo: “A mi me da mucha tristeza lo de Julián porque yo pasé por eso y es un dolor terrible el ni siquiera poder acercarte a tu hijo. Entonces lo entiendo, y estoy con él, yo creo que los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra y no deberían estar separados”. Archivado como: Marjorie de Sousa reacciona ante el comentario de su ex Julián Gil

Julián Gil reacciona a las palabras de Eugenio Derbez Ante esto, el actor argentino, Julián Gil no se quedó atrás, y re posteó el video de Eugenio Derbez, en donde sacaba a relucir la “Alineación parental” en su publicación, en donde afirmaba que eso le afectaba a muchos padres, quienes no podían ver a sus hijos porque sus madres no se los permitían: “Y este no es un caso de Eugenio y Julián, no, es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y su libertad, esta enfermedad, síndrome, ego o capricho como le quieran llamar. Le a tocó a él me toca a mí pero piensen un segundo en los niños ¿Por que tiene que crecer sin la figura paterna o materna ? ¿Por que ? ¿Sabían que es un delito?”, se podía leer en ese momento. Archivado como: Marjorie de Sousa reacciona ante el comentario de su ex Julián Gil

Victoria Ruffo reacciona a las palabras de Eugenio Derbez Y es que también como se comentó, más personas y celebridades se comenzaron a ver influidas, y es que tras estas palabras de Eugenio Derbez, en donde también afirmaba que le tenía cierto ‘coraje’ a Victoria Ruffo por no permitirle ver a su hijo José Eduardo cuando nació, la actriz mexicana no se quedó atrás. Archivado como: Marjorie de Sousa reacciona ante el comentario de su ex Julián Gil Y es que días después, la protagonista de telenovelas publicó una fotografía a lado de Marjorie de Sousa, en donde ambas se mostraban felices, en la publicación, la venezolana le respondió, confesándole lo mucho que la admiraba, y es que, a pesar de que nadie nombró a personas no pasó desapercibido para el público.

Seguidores reaccionan Y es que esta fotografía no pasó desapercibida para nadie, y seguidores de redes sociales se mostraron bastante molestos por esto, yéndosele con todo a la actriz mexicana. Entre los comentarios se podía leer lo siguiente, en donde una usuaria destacaba las palabras que dijo Eugenio Derbez: “Muy en desacuerdo que publicas esta foto en el momento que se habló de que las dos hicieron lo mismo con los padres de sus hijos”. Más comentarios seguían llegando: ““Estas del lado equivocado, y no deberías de tomar un partido en matrimonios ajenos. Aún así Julián haya subido a Eugenio. No me gustó este post”. Archivado como: Marjorie de Sousa reacciona ante el comentario de su ex Julián Gil