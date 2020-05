View this post on Instagram

Y de nuevo viernes!!! Tómatelo con calma, solo podemos esperar en casa. #tomandounpocodesol #calma #amor #familia #hermosoviernes 🥰 #lavidaesunhermosoregalo #marjoriedesousa #mamoatriunfa #quédateencasa #yomequedoencasa #graciasseñor #selesquierebonito amo mis @merluzasummer 👙 P.D. Me tapo el ojo ya que no aguanto el sol.