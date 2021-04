Marjorie de Sousa es captada junto a su nueva pareja y es criticada

La actriz y Vicente Uribe están juntos desde mediados del 2020

“Que se revise, quizás ella es la del problema”

La actriz venezolana, Marjorie de Sousa fue captada junto a su nueva pareja, el empresario Vicente Uribe, con el que se la visto muy contenta después de las polémicas en las que se ha visto involucrada, pero al parecer a los seguidores no se les olvida lo que le hizo a su ex pareja Julián Gil y la critican.

A través de la cuenta de Instagram del Programa de Suelta la Sopa, se compartió un video en donde muestran las imágenes de la pareja, donde disfrutan de un día juntos, durante la emisión hacen mención de la lista de relaciones que ha tenido la artista en donde le ha ido bastante mal. Para ver el video del nuevo galán dé click aquí

Marjorie de Sousa es captada junto a su nueva pareja

Cabe recordar que el actor argentino Julián Gil, perdió la patria potestad de su hijo Matías luego de que un juez en México decidiera que Marjorie de Sousa es la única encargada de decidir sobre el hijo de ambos. Después de tres años de estar peleando en cortes, de idas a centros de convivencia y de dimes y diretes por varias cosas. Cabe destacar que muchos de los fans lamentaron el romance e incluso compadecieron al empresario: “Pobre hombre, quiere que digan eso cuándo lo deje sin nada”, “Pobrecito tiene la cara de bien inocente!!!! No sabe realmente la clase de mujer que es? Me da mucha lástima por él, pero en fin”, “Le va a hacer otro hijo y se va a largar con el money”, “Pobre hombre no sabe en dónde se está metiendo”.

En el video se les puede ver juntos y tomados de la mano, aunque de forma muy discreta se fueron a celebrar el cumpleaños de la actriz número 41: “Cachamos a #MarjorieDeSousa de romance con su nuevo galán, caminando de la mano y muy enamorados”, dijo Suelta la Sopa. A pesar de la fuerte campaña que hizo la hermana de Julián Gil, Patty Ramosco, en las redes sociales, el actor argentino legalmente no tendrá acceso a su hijo, además de que no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones tomadas sobre él, como educación, médicos, el país donde viva y cuándo y a donde puede viajar.