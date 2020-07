Marjorie de Sousa comparte emotivo mensaje en Instagram

La actriz venezolana está de luto por la muerte del actor Daniel Alvarado

“Siempre te recordaré con todo mi amor”, expresó

Marjorie de Sousa de luto por la muerte del actor Daniel Alvarado. Después de que se diera conocer el sensible fallecimiento del actor y cantante venezolano Daniel Alvarado, Marjorie de Sousa compartió un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, además de un video corto en el que aparecen en una telenovela.

Con más de 300 mil reproducciones a la fecha, en esta publicación de la actriz venezolana se puede leer lo siguiente:

“Fuiste un gran maestro para mí, te doy las gracias por todo lo que me enseñaste, siempre pendiente, siempre ayudándome, enseñándome todo lo que podías, nos reíamos a carcajadas. Esto duele mucho, mi querido Daniel, siempre te recordaré con todo mi amor, así como todo tu público. Dios te regale infinita luz y nosotros acá te seguiremos aplaudiendo. Cómo se te va a extrañar”.

Marjorie de Sousa se despidió así del actor venezolano, quien falleció a los 70 años en un accidente en casa: “Te quiero mucho por siempre, mi papá el Junior. #DanielAlvarado”.

La actriz venezolana, quien ha estado en boca de todos luego de que se filtrara una supuesta lista de gastos que le exige a Julián Gil para su pequeño hijo Matías, empezó a recibir condolencias de parte de sus seguidores.

“Se me parte el corazón, son personas que aunque ellos no saben de nosotros, nos sentimos parte de ellos. Dios le dé el descanso eterno, que triste noticia”, “Que triste noticia perder a un gran hombre y actor”, “Que Dios lo tenga en su santa gloria, me gusta que a pesar de los años no pierdes contacto con los que te han ayudado en la vida”, “Sin duda alguna, una gran pérdida, paz a sus restos. Vuela alto ‘Negrito fullero'”.

El cantante y actor venezolano Daniel Alvarado falleció el miércoles tras sufrir un accidente doméstico. Tenía 70 años.“Hasta el último momento, se mantuvo activo y feliz en compañía de sus más cercanos afectos”, informaron sus familiares en un comunicado. “Daniel nos deja un legado de amor a su familia, a su carrera y a su país”.

Daniel Alvarado, padre de la también actriz Daniela Alvarado, protagonista de la telenovela original “Juana, la virgen”, murió tras golpearse la cabeza al caer de una escalera en su casa, reportó la prensa local, citando a familiares.

Los seguidores de la actriz venezolana Marjorie de Sousa siguieron haciéndose presentes luego de ver el emotivo mensaje que le dedicó a Daniel Alvarado: “@marjodsousa siempre tan hermosa, que Dios lo tenga en su gloria. Bendiciones”, Triste y lamentable pérdida”, “Lo siento mucho, ánimo Marjo”, “@marjodsousa ánimo mi amor, mis oraciones”, “Dios, que dolor tan grande para sus familiares”, “Que noticia tan triste, Marjorie”.

