Julián Gil estalló contra Francisca Lachapel por lo que la conductora de Despierta América dijo

Marjorie de Sousa ‘quedó como una santa’ ante los ojos de la conductora del matutino

Hasta la hermana de Julián Gil estalló contra la embarazada presentadora La polémica continúa entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por la disputa que mantienen por su hijo Matías, tanto así que arrastraron ahora a la discusión a la conductora de Despierta América, Francisca Lachapel, por lo que dijo en una opinión personal sobre el tema de ambos. A través del matutino, en una sección, se informó que Julián Gil recomendó ir a terapia a Marjorie de Sousa ante la negativa que la actriz tiene desde hace años para que se solucionen las cosas y el también modelo pueda ver a su hijo Matías, tras la guerra de dimes y diretes que los histriones tienen desde que se separaron. Julián Gil y Marjorie de Sousa siguen con pleito por su hijo Matías Julián Gil expresó: “Lindo sería que tuviera la posibilidad de tener al papá en su vida”, pero arremetió contra Marjorie de Sousa por lo que le ha hecho al niño: “Ha hecho un daño irreparable, que todos ustedes lo conocen, lo han visto y yo creo que tendría que tomar terapia si yo considero que hubiera hecho las cosas mal, lo haría, pero yo creo que la que tendría que tomar terapia para que apele a su consciencia es la mamá del niño”, expresó. Sin embargo, las cosas escalaron cuando los conductores de Despierta América expresaron sus opiniones respecto al tema siendo Francisca Lachapel la que notablemente defendió a Marjorie de Sousa causando la sorpresa e indignación de Julián Gil y su hermana.

Julián Gil continúa luchando por ver a su hijo pese a Marjorie de Sousa El actor expresó: “¿De qué sirve que me la tome (a Marjorie en Televisa), si me saluda o no, es más, no quiero que me salude, si no me permite ver a Mati, el ego y el egoísmo de la mamá de Mati ha sido impresionante, pero yo aquí como papá estoy, su misión y ella me lo dijo a mí en persona que era mantenerme alejado a mí en lo posible, me lo dijo y el tiempo me sigue dando la razón”, expresó. Ante dichas declaraciones, la conductora de Despierta América, Francisca Lachapel impactó a todos con sus declaraciones, pues cuando menos se lo esperaba, Julián Gil recibió un revés de la embarazada presentadora quien defendió a capa y espada a Marjorie de Sousa y eso lo hizo enojar.

Francisca Lachapel opinó sobre el tema de Julián Gil y Marjorie de Sousa en Despierta América La conductora de Despierta América dijo: “Si tú me preguntas a mí, yo pido a Dios que mi relación continúe y continuemos siempre juntos, pero si llegara a separarme de mi esposo, nunca le impediría ver a él a su bebé pero uno no sabe lo que en verdad pasó entre ellos…”, comenzó explicando. Y Francisca Lachapel se puso a defender a la ex de Julián Gil: “Uno no sabe por qué Marjorie ha llevado las cosas hasta un punto tan lejos, por qué lo ha apartado tan lejos de su hijo, en realidad por eso se hace muy difícil juzgar, lo que sí yo creo es que ya Julián debería de parar de hablar de Marjorie porque lo que preguntaste de si algún día este encuentro se va a dar, sólo el tiempo nos va a dar la razón”, comentó…

Marjorie de Sousa fue ‘defendida’ por la conductora de Despierta América Y no obstante con lo que dijo al aire, Francisca Lachapel remató: “Además que yo recuerde, ella ha seguido su camino y yo nunca la he visto diciendo nada más que tenga que ver con el padre de su hijo… Yo creo que eso se ha ido demasiado lejos y creo que sólo el tiempo va a poder hacer aquí su trabajo y cuando Matías esté grande y pregunte ‘quiero ver a mi papá’ y ella en ese momento le dirá ‘puedes o no…”, aseguró. Para finalizar, la conductora de Despierta América aseguró que Marjorie de Sousa nunca habló mal de Julián Gil: “Yo no recuerdo que Marjorie haya salido a hablar mal de Julián… no ha hablado mal de él, pero tú nunca la has visto a ella hablándole mal a su hijo sobre su papá, estamos especulando…”, sin imaginar que Julián Gil le contestaría.

Julián Gil se le fue con todo a Francisca Lachapel A raíz de los comentarios es Despierta América, el actor Julián Gil contestó en un mensaje de Instagram a las declaraciones de Francisca Lachapel: “Creo que tiene que estudiarse bien el caso desde el día 1… O fue que le dijeron lo que tenía que decir? No habla mal de mi? Estás segura? Se te olvidó que me acusó de narcotraficante, de tratar de envenenar a Matías en el centro de convivencias, de drogadicto, de violento, de alcohólico, se te olvidó que un día frente a toda la prensa incluyendo cámaras de ustedes me acusó de intento de secuestro… sigo?”, escribió molesto. Pero el reclamo del actor para Francisca Lachapel estaba lejos de acabar: “Estás segura que ella no habla mal de mi? No habla ni dice nada ahora porque ayer en una entrevista pasada por ustedes dijo que el niño está bien porque ella se encarga, dando a entender que el papá no hace falta… o no lo viste?”, remató.

Los reclamos de Julián Gil a Francisca Lachapel levantaron polémica La conductora de varios meses de embarazo se sitúa en el ojo del huracán por la contestación del actor: “Te mando bendiciones y ojalá no te toque vivir algo parecido… Ojalá nunca sientas el dolor de un padre o una madre víctima de alineación parental… Ojalá tu hijo sí pueda crecer con la presencia de su papi siempre, ojalá”, finalizó Julián Gil. Ante las declaraciones de Francisca Lachapel, la gente comentó: “A Francisca no la pongan a opinar”, “Francisca siempre perdida, no estudia los casos. Habla puros disparates. Ella no sabe que la mamá del niño desde el día uno ha difamado a Julián cuando presentó casos criminales contra él”, “Wow Francisca muy mal todo niño o niña necesita de los dos punto. Ni porque estás en maternidad”, fueron algunos mensajes para la presentadora.

Francisca Lachapel en el ojo del huracán por lo dicho en Despierta América Lejos de la polémica con Francisca Lachapel, los comentarios del público por el tema de Julián Gil y Marjorie de Sousa estuvieron muy divididos: “Terapia sin duda la necesita él para que se le borre el nombre de Ella”, “Ella necesita ir al psiquiatra su salud mental está muy mal no puedes alejar a tu hijo de su padre solo por egoísmo”, “En serio como le gusta a Julian, deja de mencionar a Marjorie”, “Ya ese payaso sigue no para de hablar de ella”. Y la gente no bajó de psicópata a Marjorie de Sousa: “El que está dolido es Julian porqué no puede ver a su hijo, nadie que no haya pasado por esa situación no sabe lo que eso se siente. A la hora de cobrar manutención sin poder ver su hijo, en ese momento si el responsable”, “Una psicópata de Manual”, “Ya déjala, y busca uno con tu actual pareja. Ella es la que va rendir cuenta cuando el niño quiera saber de su papá biológico”, opinaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL PROGRAMA

La hermana de Julián Gil también respondió a la polémica Patty Ramosco, hermana de Julián no se quiso quedar sin opinar y escribió en el video: “Sin importar qué pudo pasar (como intentas justificar) nada es válido para que una madre le haga a su hijo tremenda maldad y lo deje huérfano de un padre vivo, y toda su familia… eso futura mami se llama alienación parental, o tú harías algo así si en un futuro si algo está mal con tu marido?”, comenzó. Pero Francisca Lachapel, apenas ‘recibiría una lección’ de parte de la hermana de Julián Gil: “Y con respecto a que esa mujer no ha dicho o dice cosas sobre Julián, ahí te lo dejo de tarea, a estudiar el caso, y sabes que es lo peor, que barrió el piso con nombre del padre de su hijo, MINTIÓ ASQUEROSAMENTE, LO DIFAMÓ lo acusó FALSAMENTE DE LAS PEORES BAJEZAS y tu chasqueando las manos vienes a decir que la inmoral no ha dicho nada? @francisca que nunca te toque un caso similar cerca…cuídate mucho y que Dios te bendiga”, finalizó.

Marjorie de Sousa fue defendida por Francisca Lachapel Hasta el momento, Francisca Lachapel no ha pronunciado ninguna declaración respecto a lo que escribió Julián Gil, además de que Marjorie de Sousa dejó en claro en una entrevista pasada que ella no tiene la intención de que nadie se haga cargo de Matías sino ella misma. A lo anterior hay que sumarle que actualmente, tanto Julián Gil como Marjorie de Sousa se encuentran grabando distintas telenovelas en Televisa, por lo que un inminente reencuentro en los pasillos de la empresa pudiera ocasionar que la bomba explotara de nuevo ante las declaraciones de ambos.