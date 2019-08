View this post on Instagram

Gracias por ser el reto más hermoso que me tocó vivir. Contigo no existen excusas amor de mi vida, contigo existen ganas, muchas fuerzas. Te dedico mi vida y lo más bonito de mi ser para que seas feliz siempre, sin mirar a los lados, solo de frente. Mi mejor equipo tu Mi bebé❤️ #mimotor #mifuerza #teamo #mamáymati #contigotodo #portitodo por mas aventuras juntos mi amor, para ti siempre mis mejores momentos.