Marjorie de Sousa se dejó ver en una sexy tanga negra

Le dio una ‘cachetada con guante blanco’ a las criticonas

Se adelantó y dijo que era su “mejor cara”

Marjorie de Sousa tanga. La venezolana encendió las redes sociales al aparecer en una fotografía de espaldas, con un diminuto bikini color negro, mostrando el trasero.

La actriz, que ha aparecido en telenovelas como ‘Hasta el fin del mundo’ y ‘Sueño de amor’, provocó con su candente imagen publicada en Instagram, la reacción de algunos de sus seguidores:

“Estas bien hermosa mi amor”, “Simplemente hermosa”, “Estás bellísima mujercita”Me encantas!”, “Fiu fiu, qué buena cara! Jajajaj parece contenta!!”.

Marjorie dejó ver en la publicación que el mejor atributo que tiene es su exuberante trasero y que, además, no le importa las críticas de los demás.

“Aquí mi #Tbt de esos lugares que te marcan de una manera hermosa, de esos que vale la pena recordar en familia, en la naturaleza, con amigos que amo. Pero dándoles mi mejor cara. jajajajaja pa’ti sí, tú que te encanta criticar. Jajajaja les mando besos y bendiciones. Ahhhh y me encantaaaa mi foto”.

Además agregó una explicación de sus pies sucios: “P.D síiiii tengo los pies llenos de tierra, estoy en la playa y ME ENCANTA ESTAR SIN ZAPATOS”.

No es la primera vez que la famosa actriz de 39 años hace arder las redes sociales con sus sensuales fotografías, pues en otras ocasiones ha aparecido con diminutos bikinis, para el deleite de sus seguidores en Instagram.

Marjorie de Sousa tanga. A inicios de 2020, la venezolana apareció en un video publicado en Instagram con un bikini color rosa frente a una alberca. La actriz también publico otras fotografías en las que aparece sin ninguna gota de maquilla, luciendo su belleza natural.

A Marjorie de Sousa se le ha visto animada en las redes sociales, pese al pleito legal que tuvo contra su expareja, el argentino, Julián Gil, por la pensión alimenticia y la custodia del hijo de ambos, Matías.

Fue en noviembre del año pasado, cuando un juez determinó que Marjorie, quien mantiene la custodia del menor, podría tramitar el pasaporte del niño, mientras que Julián Gil podría visitarlo fuera de los centros de convivencia, siempre y cuando una enfermera los supervisara, según información del programa De Primera Mano.

Los abogados de ambos actores, informaron en el programa que la pensión alimenticia que brindará el argentino, será el 20 por ciento del total de los ingresos que perciba el actor.

Marjorie de Sousa y Matías, disfrutan de ‘Disney On Ice. Mundos Fantásticos’

Marjorie de Sousa llevó a su pequeño Matías a disfrutar del espectáculo ‘Disney On Ice. Mundos Fantásticos’. Allí, dijo que siempre procura pasar la mayor cantidad de tiempo con su hijo, y que él la acompaña siempre que se puede.

“Estoy feliz de traerlo y compartir con él porque yo también me vuelvo niña, me encanta venir a esto. Justamente vamos aprendiendo, dedicándole todo el tiempo posible a Matías, no es tan fácil pero es lo más hermoso que me ha tocado, me enseña todos los días”, dijo la actriz a su paso por la alfombra roja.

De lo que no quiso pronunciar palabra fue de la actual relación con el padre de Matías, Julián Gil, por lo que en cuanto se le preguntó decidió entrar al recinto.

Con información de El Universal.