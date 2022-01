De inmediato, el histrión recibió muestras de apoyo de parte de sus admiradores al saber que no puede estar junto a Matías en esta fecha tan especial: ” Las promesas de Dios no fallan… verás a tu hijo correr a ti para abrazarte y decirte que te ama”, “Mi hermano … tiempo”, “Que Dios sea quien guíe sus pasos y guarde su corazón” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ )

“Feliz cumpleaños a lo más bonito que llegó a mi vida!!! Tengo tanto dentro de mí qué agradecerte, mi sol, tanto que llenaste desde ese 27 de enero cuando escuché esa voz. Al tocarte, sentí que se me paraba el corazón y me di cuenta que mi corazón en ese momento estaba en mis manos; al olerte, al sentir que con solo pegarte a mí te calmabas, así como aún lo haces”.

“Cinco años sin estar con su padre, eso le pasara factura de por vida a este pobre niño”, expresó el empresario de origen español, pero no sería el único que se le fue con todo a la madre del pequeño Matías: “Si lo quisiera tanto como dice, no le hubiese quitado la oportunidad de estar con su padre”, “Tiene una bruja de mamá”, “Si supiera el tipo de mamá que tiene”.

“Qué Dios la perdone”

Las críticas hacia Marjorie de Sousa cada vez subían más de intensidad: “Que Dios la perdone porque su hijo no la va a perdonar, un hijo no se divorcia de un padre a fuerzas porque tú decides”, “Una madre que quiere a su hijo no le hace lo que ella le hizo”, “Esa madre no está bien! El hijo tiene derecho a su padre y su madre”.

“Si de verdad lo amara tanto como dice no le quitaría lo más preciado que tienen los hijos, que es el amor y acompañamiento de sus padres! Es una mujer egoísta y con un ego tan alto que no la deja ver el vacío con el que está creciendo el niño”, “Ni pena te da poner esas imágenes sabiendo que el padre no puede celebrar con su hijo”.