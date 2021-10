Alicia Machado arremete en contra de Marjorie de Sousa

Afirma que la actriz está haciendo una bajeza con su hijo Matías

Marjorie de Sousa no se queda callada y responde contundente a estas críticas ¡Se le va a la yugular! La actriz venezolana Marjorie de Sousa responde contundente ante los señalamientos que recibió por parte de su compatriota, la ex Miss Universo Alicia Machado, en donde sin miedo alguno le deseó una paz en su corazón debido a que parecía estar "inconforme en su vida" Fue el pasado 12 de octubre cuando la actriz venezolana y ex Miss Universo, Alicia Machado arremetió fuertemente en contra de su compatriota Marjorie de Sousa, en donde no tuvo reparo en criticarla debido a la actual situación en la que también la actriz está, en donde no permite que su ex pareja, Julián Gil, vea a su hijo Matías a menos que ella autorice esas visitas, las cuales suelen ser un tanto restringidas. Alicia Machado arremete en contra de Marjorie de Sousa A través del reality show 'La Casa de los Famosos', Alicia Machado no se quiso quedar callada ante la situación por la que el actor argentino Julián Gil, asegurando que era derecho de el niño (Matías) poder ver a su padre y que ella no tenía ni debía de tiene ningún derecho de hacer ese tipo de cosas: "No le quites el derecho a tu hijo de tener a esa persona. Eso no puede suceder, es un derecho del niño, ni tuyo ni de él (…) Y el cuento que yo me sé, porque soy amiga de la otra parte, más los cabos que uno ata, y yo lo que he visto", citó el portal Infobae al rescatar las palabras de Alicia Machado.

Alicia Machado afirma que lo que Marjorie de Sousa está haciendo es una bajeza No finalizando, la ex Miss Universo aseguró que lo que estaba haciendo Marjorie de Sousa con su hijo y Julián Gil era una completa bajeza, asegurando que ella ha ganado esas batallas legales debido a que “se consiguió un tipo con dinero y poder”, quien le ha estado ayudando con los gastos de su defensa. “Eso es una bajeza como persona. Así como para mí la bajeza más grande que un hombre puede hacer es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo”, comentó Alicia Machado durante su plática con su compañera Cristina Eustace.

Marjorie de Sousa responde contundente ante las recientes críticas de Alicia Machado en su contra Ante estas contundentes palabras por parte de la venezolana para su compatriota Alicia Machado, Marjorie de Sousa no pasó la oportunidad de responder a estas acusaciones, y a pesar de que ha tratado de mantenerse alejado de la polémica y de estos temas, la actriz de varias telenovelas mexicanas no se quiso quedar callada y decidió responder. A través de un video publicado por el programa Suelta La Sopa, el programa pudo entrevistar a Marjorie durante una ceremonia dedicado al cáncer de mama en donde fue madrina por la causa en Miami, en donde dicho sea de paso también la conmemoraron entregándole las llaves del condado de esta misma ciudad de Estados Unidos.

Marjorie de Sousa habla sobre su hijo Matías Durante su intervención con el programa, Marjorie de Sousa habló un poco sobre cómo se encontraba su hijo Matías, afirmando que estaba creciendo con mucha salud y hermoso: “Él es hermoso, es un sol y es mi vida entera, es por el que me levanto todos los días, es alguien que hace que sea mejor mujer y por el que lucho toda mi vida”. Posteriormente a esto, la actriz de la telenovela “La Desalmada”, habló un poco sobre cómo es ser mamá soltera y todavía trabajar: “No está fácil, yo veía a muchas compañeras que les tocaba eso y yo decía ‘wow, como pueden hacerlo’ pero ya cuando estas ahí no sabes ni de dónde sacas tiempo pero lo logras y pues la verdad ha sido muy bonito, agradezco todo el proceso”. VIDEO DE ALICIA MACHADO AQUÍ

Marjorie de Sousa le dedica amor y tranquilidad al corazón de Alicia Machado Para finalizar, a Marjorie de Sousa le cuestionaron las recientes palabras que su compatriota había dicho sobre ella, ante esto la presentadora no se quiso quedar callada y mandó un fuerte mensaje para la ex Miss Universo, comentando que le dedicaba paz a su corazón debido a que parecía estar un poco “inconforme con su vida”: “Que Dios la bendiga (a Alicia Machado) necesita muchas bendiciones, porque cuando eres una persona inconforme, cuando eres una persona con resentimiento en tu corazón es sencillamente porque no está feliz, entonces que Dios la bendiga y le abra todas las puertas que necesita para que ella y su familia estén bien”, finalizó contundente Marjorie de Sousa ante las recientes críticas de Alicia Machado. VIDEO DE MARJORIE AQUÍ

Marjorie de Sousa reacciona ante la dura indirecta de su ex Julián Gil La polémica no se detiene y no parece irse tan fácilmente: La actriz venezolana, Marjorie de Sousa reacciona contundente al comentario de su ex pareja, el actor argentino, Julián Gil y afirma en video que nadie puede hacerte daño si tu no se lo permites. ¿Será que está contestación sea el fin de las indirectas? Las indirectas no han parado entre los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa, y es que después de que la venezolana no ha dejado que Julián vea a su hijo Mateo, el actor argentino y ella han comenzado una ‘batalla campal’ llena de indirectas y comentarios que no pasan desapercibidos para nadie, y en esta ocasión no fue la excepción.

Julián Gil reacciona a la fotografía de Victoria Ruffo con Marjorie de Sousa Y es que, desde que más personas se comenzaron a involucrar en esto, el problema fue creciendo y creciendo, a tal grado de que más artistas se han visto afectados. El enojo del actor Julián Gil vino desde que la actriz Victoria Ruffo publicó una fotografía a lado de Marjorie de Sousa después de que su ex, Eugenio Derbez le brindara apoyo al argentino Julián Gil respecto a su actual situación, en donde también confesaba que él había pasado por lo mismo. Ante esta fotografía, tal parece que el argentino no se lo tomó a bien, ya que mediante sus historia de Instagram, mandó un comentario un tanto directo para ambas actrices, porque sí, Victoria Ruffo también se vio involucrada en esto: “Asco. Dios las cría y ellas se juntan. No se puede justificar en la vida lo injustificable, punto”.

La actriz reacciona al mensaje de su ex Julián Gil Tras esto, el portal de espectáculos People en español, reveló un video en donde Marjorie de Sousa reaccionaba al comentario de su ex Julián Gil, y mediante también otra indirecta, mandaba a responder esta contestación tan sorpresiva para sus seguidores, defendiéndose ante las palabras de Julián Gil. En el video, publicado posteriormente por una cuenta de fans de la actriz venezolana, ella decidió poner cara a su mensaje, y acompañarlo incluso hasta con música, en donde Marjorie de Sousa argumentaba que ‘nadie podía hacerte daño si tu no se lo permitías’, desatando un sin fin de comentarios al respecto.

“Nadie puede hacerte daño” dice la venezolana En el breve clip aparecía Marjorie de Sousa, mientras que de fondo se podía escuchar una canción de la artista española Bebe, sin embargo, lo que más sorprendió fue lo que la letra de la canción decía, argumentando que ‘nadie podría hacerte daño’ ¿Será esta una indirecta para su ex Julián Gil?: “Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacer daño”, este ultimo verso incluso fue cantado por la misma actriz venezolana. Y es que, a pesar de que ninguno de los dos actores mencionaron los nombres de a quien oba dirigido su comentario, sus seguidores y fanáticos captaron para quienes habían sido.