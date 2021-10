Cabe destacar que en su momento, la venezolana fue duramente atacada en redes sociales por el reciente problema legar que tenía con su ex pareja Julián Gil, ya que mucho se argumenta que ella no le permite ver a su hijo Matías a pesar de que tenga derecho como padre del pequeño, ganándose las críticas y ataques de muchos usuarios.

Varios de sus seguidores destacaron lo siguiente en la candente fotografía de la actriz Marjorie de Sousa: “Ahora ya puedo descansar tranquilo y feliz”, “Guapísima, eres hermosa y bella como siempre”, “Dulces sueños hermoso bombón, que pases muy buenas noches”, “Siempre te he admirado, eres una gran mujer , una excelente actriz,”, “Nunca me voy a cansar de decirte que era la mejor”.

Marjorie de Sousa reacciona ante la dura indirecta a su ex Julián Gil

La polémica no se detiene y no parece irse tan fácilmente: La actriz venezolana, Marjorie de Sousa reacciona contundente al comentario de su ex pareja, el actor argentino, Julián Gil y afirma en video que nadie puede hacerte daño si tu no se lo permites. ¿Será que está contestación sea el fin de las indirectas?

Las indirectas no han parado entre los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa, y es que después de que la venezolana no ha dejado que Julián vea a su hijo Mateo, el actor argentino y ella han comenzado una ‘batalla campal’ llena de indirectas y comentarios que no pasan desapercibidos para nadie, y en esta ocasión no fue la excepción.