A pesar de su sensualidad existen usuarios que prácticamente la odian por lo que le hizo a su ex pareja Julián Gil , al quitarle a su hijo, por lo que causó la división de amantes y haters.

Marjorie de Sousa figura tanga. No cabe duda de que la actriz venezolana Marjorie de Sousa es una de las mujeres más hermosas y sexys , de la televisión y lo demuestra constantemente en redes sociales presumiendo su figura.

HALAGOS Y PIROPOS

Marjorie de Sousa figura tanga. Miles de internautas reaccionaron a la publicación de la actriz venezolana, donde la lluvia de piropos empezaron a llevarse a cabo, ya que la mayoría quedó con la boca abierta.

Algunos fans consideran a Marjorie como la más hermosa que pueda existir: “Eres la persona más hermosa del universo”, escribió un usuario en la imagen donde la celebridad luce su figura.

Y claro no podían faltar los que se encuentran enamorados de la artista: “Cada día te amo más güerita de mi amor”. Hubo quienes querían ver a través del agua: “Pensé que el agua es transparente. Pero no creo porque me esta tapando la vista”.

¿Será que la venezolana sea la perfección en persona?: “Mi Reína hermosa brillas más que las estrellas y el sol juntas te amo. Tanta perfección en una sola foto”, dijo un seguidor.

Hasta un internauta le preguntó que si lo adopta: “Suena raro pero, ¿Me quieres adoptar?”

Archivado como Marjorie de Sousa figura tanga