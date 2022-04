La ex integrante de ‘Los Horóscopos de Durango’ le confesó algo a Chiquis Rivera

Así es como recuerda Marisol Terrazas a Jenni: “Una gran mujer”

Esta es la lamentable situación que comparten en común Jenni y Marisol Marisol Terrazas confesión Chiquis: La ex integrante de la agrupación ‘Los Horóscopos de Durango’, cantaba junto a su hermana Vicky Terrazas, pero las chicas no han dejado de hacer duetos juntas. La intérprete de ‘Antes Muerta que Sencilla’, fue al programa ‘La Mesa Caliente’ el día de ayer, y platicó con las conductoras de diversos temas. Pero uno de los más destacados, fue la íntima relación de amistad que llegó a formar con Jenni Rivera, en donde mencionó cosas muy importantes de su relación, incluso mencionó que sigue recordando con mucho cariño a la Diva de la Banda, Marisol le hizo una confesión a Chiquis recientemente sobre su mamá… Marisol habla de su relación con Jenni Marisol Terrazas, al igual que Jenni tiene un amor por la música de banda, y es por eso que ambas formaban una muy linda relación. En otras ocasiones, la ex integrante de Los Horóscopos de Durango ya había comentado un poco acerca de como ‘agarraban la fiesta’ y se la vivían increíble. En entrevista en el programa ‘La Mesa Caliente’, la intérprete confesó que Jenni no la dejó caer en un momento difícil en su vida, en donde se enteró que su hija había sufrido de abuso sexual. Marisol confesó que ya no quería continuar con la música, ya que no tenía motivación, pero fue la Diva de la Banda quien la impulsó a seguirle echando ganas.

Marisol Terrazas confesión Chiquis: “Jenni me ayudo muchísimo” Conforme avanzaba la entrevista, la hermana de Vicky Terrazas, dijo que sigue recordando con mucho amor y cariño a Jenni, ya que ambas mantenían una relación muy amena. Además, contó que hasta la fecha sigue comunicándose con Jenni mediante oraciones, y que se lo había confesado a Chiquis. “Fue hace poquito que hablé con Chiquis, y le dije ‘te voy a confesar algo’, El primer fin de semana que me subí al escenario siempre me encomiendo a la Virgen, a mi mamá y a Jenni y le digo: ‘girl, por favor ayúdame’. Y hasta la fecha, cada vez que me subo al escenario. Le mandé un texto a Chiquis y me dijo que gracias por decírmelo. Pero se lo quería compartir, saber que tan mujeron era y la sigo admirando y la quiero mucho”. Contó Marisol.

Marisol Terrazas confesión Chiquis: Marisol y Jenni vivieron situaciones similares Marisol y Jenni Rivera tienen algo en común muy trágico. La hija de Marisol Terrazas fue abusada sexualmente hace 7 años, ella se enteró el día de su cumpleaños, ya que su hija le redactó una carta en donde le contó a detalle como sucedieron las cosas, la intérprete decidió tomar cartas en el asunto, aunque nunca ha dicho quien fue el culpable, de acuerdo a informes del portal ‘Noroeste’. Marisol dijo que su hija no se lo quiso contar en persona, debido a que temía la forma en la que su mamá reaccionaría. Años después, ya en recuperación su hija y ella, decidieron salir juntas adelante, y Marisol regresó nuevamente a los escenarios hace unos pocos meses, pues el enterarse de dicha noticia le cortó la completa inspiración a continuar con su carrera musical por un lapso de tiempo.

Chiquis, al igual que la hija de Marisol, también sufrió de abuso La hija de Jenni Rivera, Chiquis, también sufrió de abuso sexual por parte de su padre José Trinidad Marín, cuando ella apenas tenía 8 años. Así como abusó de Jacquie, hija de Jenni, y hasta de su hermana, Rosie Rivera. El primer esposo de Jenni fue todo un caso en la vida de la cantante, pues la llenó de abusos e inseguridades, fue una etapa muy dolorosa en su vida. Cuando la familia Rivera se enteró de tales atrocidades, decidieron tomar cartas en el asunto, pero José Trinidad se dio a la fuga al enterarse de que la policía lo estaba buscando. El ex esposo de Jenni Rivera fue detenido en 2006 y sentenciado a 31 años de cárcel, según el portal ‘Debate’. Esto es lo que comparte Marisol con Jenni, vivir con el infierno de que abusaron de su hija, así como de Janey, la hija de Jenni.

Marisol Terrazas confesión Chiquis: No tenía ganas de volver a cantar Continuando con la entrevista, Myrka Dellanos, le dijo a la intérprete de “Si La Quieres”, que Jenni y ella compartiendo dolores similares, y que eso las unió más. Marisol le respondió que no tenía ninguna motivación al enterarse de lo que había sucedido con su hija, no quería regresar a cantar tampoco. “De hecho cuando pasó mi situación, que de hecho no me gusta hablar de eso porque mi hija ya está casada, y ya no pensaba regresar a Horóscopos, es más, no pensaba regresar a trabajar y punto. Quería quedarme en casa a cuidar a mi familia, porque en ese tiempo estaba yo casada con mi ex esposo”, contó la cantante de banda. A final de cuentas, la intérprete si regresó a la música, y tiene poco tiempo, pero logró salir adelante así como su hija. ¡Bien por ellas! (VIDEO COMPLETO)

Marisol recuerda así a la Gran Señora A 9 años de la muerte de su amiga Jenni Rivera, Marisol Terrazas compartió cómo recuerda a “La Gran Señora”, quien varias veces la animó a seguir adelante. “Ella empezó a ayudar a mujeres y creo que a lo mejor ya estaríamos escuchando a otras mujeres en la radio producidas por ella, pero lamentablemente pues no”, dijo. Según Agencia Reforma, la ex integrante de Horóscopos de Durango, quien ahora se lanza como solista, recordó cómo “La Diva de la Banda”, quien murió en un accidente aéreo el 9 de diciembre del 2012, la alentó en un momento de crisis. “Me mandó mensaje diciéndome groserías, yo decía ‘ya no quiero, no me interesa (seguir en la música)’ y ella me dijo ‘Cómo es posible, somos poquitas mujeres’ y duré varios meses para regresar, como 5 o 6 y ya luego ignoraba sus mensajes, ya después, cuando regresé, ya le contestaba”, compartió.

Marisol Terrazas confesión Chiquis: ‘Hay machismo en el regional mexicano’ Marisol expone que, a pesar de que ahora ya hay más presencia femenina en el regional mexicano, el machismo aún permanece en este género musical. “Es muy difícil como mujer manejar un escenario, manejar músicos en primer lugar y manejar un público de diferentes generaciones, hombres, hombres machistas, hombres de mente abierta, mujeres de mente cerrada, ella (Jenni) manejaba toda clase de gente y eso es muy admirable, ella subía y como si nada, tenía un ángel”, agregó. De acuerdo con información de Agencia Reforma, Terrazas está promoviendo su primer sencillo como solista, titulado “Para el Ardido”. “Tengo muchos recuerdos de ella, unas muy buenas pedas, su boda, cumpleaños y fui parte de muchos eventos, me tocó verla un jueves y ella falleció un domingo en la madrugada”. Contó Terrazas.