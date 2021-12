Marisol Terrazas ofrece reveladora entrevista

La exvocalista de Los Horóscopos de Durango asegura que Jenni Rivera presentía su muerte

“Te das cuenta qué tan frágil es la vida”, expresó la cantante A una semana de que se celebre el noveno aniversario del trágico fallecimiento de la cantante Jenni Rivera, en reveladora entrevista, la exvocalista de Los Horóscopos de Durango, Marisol Terrazas, aseguró que La Diva de la Banda presentía su muerte. Para platicar sobre su nueva etapa profesional, la cantante se dio cita en el programa De primera mano de Imagen Entretenimiento, donde además de compartir que recuerda con cariño a Jenni, comentó otros temas por de más interesantes para sus seguidores. Marisol Terrazas se dirige a ‘los ardidos’ “Necesitamos buenos títulos así para cantarle a los hombres malos”, comenzó diciendo en esta entrevista Marisol Terrazas (sobre su tema Para el ardido), a quien se le veía de excelente humor, a tal grado de compartir una anécdota de su paso por Los Horóscopos de Durango, reconocidos por internacionalizar el pasito duranguense. “Hubo una chava que dijo: ‘yo cuando tenía 5 años escuché Antes muerta que sencilla’, Oh no señora, usted parece que tiene como 36, entonces yo era un feto, esto no es posible”, expresó la cantante quien asegura que su amiga Jenni Rivera presentía su muerte.

“Antes muerta que sencilla” Respecto al tema que catapultó a la fama a Los Horóscopos de Durango, Antes muerta que sencilla, Marisol Terrazas compartió que se trata de un tema que cantaba una niña en España de 9 u 11 años de edad, y cuando se los mostraron, no podían creerlo sin imaginar lo que vendría después: Y sobre el supuesto pleito que tiene con su hermana Vicky, dijo que no existe tal, incluso ella la apoya en esta nueva etapa de su vida profesional: “De hecho, cuando hice mi debut cantando el tema del ‘ardido’, me puse una chamarra que me regaló Vicky específicamente para cuando comenzara mi carrera como solista. Si no estuviera bien con mi papá y con mi hermana, no sé si tuviera ese valor para hacerlo como solista”.

Los retos de Marisol Terrazas en su etapa de solista y ¿el pleito con su hermana? “Es muy difícil (el inicio de su etapa solista), nos conocíamos tan bien que por ejemplo empezaba yo una frase y solamente con verla respirar ya sabía donde iba a entrar o me volteaba a ver para que no dijera alguna barbaridad y me hace falta mi media toronja, como yo lo digo, pero ella tiene su camino ahorita, acaba de ser mamá por primera vez y lo está disfrutando”. De esta manera, Marisol Terrazas dejó en claro que no existe problema alguno con su hermana Vicky, quien empezaría también su carrera como solista cuando ella lo decida: “Yo la voy a apoyar igual”, comentó la cantante, quien tenía una gran amistad con Jenni Rivera, La Diva de la Banda.

“Me la paso llorando siempre” “Me la paso llorando siempre. Me dice mi papá que ya me va a poner ‘la llorona’, yo soy una persona que nunca llora, que no era llorona. Veo a un gatito triste en la calle y te lo juro que me suelto llorando, por todo me suelto llorando”, expresó Marisol Terrazas que esto le pasa a raíz de su separación de Los Horóscopos de Durango. Pero, sobre su etapa como solista, asegura que es un reto para ella, por lo que está muy emocionada y lo compara con el inicio de un noviazgo: “Están pasando unas cosas increíbles, tengo una oficina de representación espectacular que me están cuidando muy bien y estoy muy contenta”.

¿Seguirá la misma línea de Jenni Rivera? Al saberse la amistad que tenía con Jenni Rivera, se le preguntó a Marisol Terrazas si seguirá con la misma línea de la Diva de la Banda de cantarle duro y de frente a los hombres: “Es muy padre entrar en el personaje y cantarle a alguien que estás dolida porque en realidad tengo una relación muy estable”. “Es muy divertido ver cómo reacciona la gente en los bailes y en los palenques y me echo un tequila porque yo siento lo que sienten ellos. (Mi esposo) es músico también y entiende mi trabajo y me respeta, me da mi lugar y mi espacio”, comentó la exvocalista de Los Horóscopos de Durango.

¿Le han faltado al respeto sobre el escenario? A mediados de este año, un sujeto le lanzó un botellazo a Marisol Terrazas mientras ofrecía un concierto, pero sí algo llamó la atención de todos fue su reacción, ya que enfrentó a esta persona y lo tachó de irrespetuoso, por lo que se le preguntó si ya sabía cómo lidiar con este tipo de individuos mientras ella está sobre el escenario. “No sé si lo sé manejar muy bien porque me metieron una vez a la cárcel, me bajaron del escenario y me metieron a la cárcel por defender a un fan, nosotros pensábamos que era un seguridad, pero era un alguacil, lo maltrataron muy feo”. Al final, ella fue la arrestada por entrometerse…

Marisol Terrazas revela que se encomendó a Jenni Rivera Para terminar con esta entrevista, Marisol Terrazas confesó que cuando se subió al escenario por primera vez si su hermana Vicky, se encomendó a Dios, a la Virgen María, a su mamá… y a Jenni Rivera, a quien le pidió ayuda porque no sabía lo que estaba haciendo. “Me hacen falta sus textos con mucha chispa y picardía, es muy triste, te das cuenta que tan frágil es la vida, ya son 9 años, cómo pasa el tiempo, la vi en un jueves y ella falleció el domingo en la madrugada, yo no sé si sabía que iba a fallecer o presentía pero nos abrazó, siempre nos llevamos súper bien, yo no me quedé mucho rato, mi hermana sí, y me dijo que le dio un abrazo como si fuera la última vez”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Hoy la matan”, la frase que fue captada en el vídeo Durante la presentación de la cantante Jenni Rivera, sus admiradores disfrutaban del concierto y cantaban junto con ella cada una de sus interpretaciones, pues Jenni siempre buscó la manera de hacer sentir al público como si estuvieran arriba del escenario cantando con ella. Repentinamente, tras haber publicado el video del concierto de La Diva de la Banda, una voz masculina fue captada, la cual tenia un tono nervioso y perturbador: “Hoy la matan”, gritó el hombre durante el concierto que ofreció Jenni Rivera. Ninguno de los espectadores cercanos a él prestó atención.

El perturbador vídeo que anunció la muerte de Jenni Rivera En el video, se observa a la intérprete cantando, y justo cuando hace una pequeña pausa esperando a que arranque la siguiente estrofa de la canción, es cuando una persona grita la frase. Entre los gritos y los aplausos de los seguidores de la cantante fue completamente imposible que se percataran de lo que aquel hombre gritó. ¿Será que ese tipo estaba involucrado en lo que sería el trágico final de la vida de La Diva de la Banda? Se desconoce por completo quién pudo haber sido quien diera esa “señal” en el concierto de Jenni, pero coincidencia o no, después del concierto fue que Jenni Rivera sufrió ese trágico suceso.

Jenni Rivera se negó viajar sola por supuestas amenazas de muerte y pidió a su hermano que la acompañara Aunque no se sabe si el audio del vídeo fue manipulado, ha llegado a superar las 81 mil vistas y cuenta con miles de comentarios dónde fieles seguidores de La Diva de la Banda se hacen presentes al enterarse de la aterradora frase gritada por un hombre durante su presentación. “Me da escalofríos”, Se nota la superposición”, “Aquí cantó con todo lo que tenía porque ya sabía que en cualquier momento la iban a tronar”, “No creo que haya sido coincidencia”, “Ese grito no es real”, son algunos de los comentarios que aparecen en el vídeo.