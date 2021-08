Marisol Terrazas dio una presentación en Nueva Jersey

En medio de su presentación le aventaron una botella

"Me dio mucho coraje porque no es la primera vez que nos lo hacen, pero si me enojé porque es un evento familiar" Marisol Terrazas, la famosa cantante de la agrupación Horóscopos de Durango, pasó por un momento desagradable en una de las presentaciones que ofrecieron en Nueva Jersey cuando uno de los asistentes al evento le aventó una botella, lo que causó que casi golpeara a la cantante, quien se mostró sumamente molesta por dicho acto ya que era un evento familiar. El evento se dio después de varios meses sin subirse a un escenario y sin compañía de su hermana Vicki Terrazas, quien está ausente de la agrupación por haber dado a luz a su bebé hace un par de semanas, así que ella en compañía de su equipo dieron el concierto, con muy buenos ánimos hasta que aconteció el suceso y la cantante se defendió, por lo que alguien grabó lo que estaba ocurriendo compartiéndolo en redes sociales; posteriormente, Marisol en entrevista declararía que fue un movimiento 'innecesario'. Marisol Terrazas avientan botella: El concierto que ofreció Fueron meses sin que varios artistas se presentaran a un concierto sin la necesidad de ser virtual, por lo que las bandas que se iban se sentían bastantes emocionadas de la presentación que tuvieron aquel día, aunque claro, como en cualquier evento siempre existe un percance que 'caliente' los ánimos de los espectadores o del que está ofreciendo el show. Los Horóscopos de Durango asistieron al evento en la Ciudad de Nueva Jersey, donde también estuvieron Banda Los Sebastianes, Alacranes Musical y otros artistas, que se dedicaron a amenizar presentando sus éxitos para los fanáticos de la música regional, en una noche que se suponía tenía que ser bastante tranquila, hasta que sucedió un incidente que cambiaría el rumbo de la situación.

Marisol Terrazas avientan botella: Le aventaron una botella Era el turno de Los Horóscopos de Durango y era la primera vez que Marisol Terrazas se estaría presentando sin su hermana, Victoria 'Vicky' Terrazas, debido a que dio a luz hace pocas semanas y está disfrutando de su tiempo como mamá primeriza, cuando subió al escenario para entonar sus éxitos como 'Antes Muerta que Sencilla', cuando ocurrió un desagradable encuentro con un hombre que se encontraba entre el público, puesto que le aventó una botella de cerveza que casi la lastima. El suceso no pasó desapercibido para la cantante, quien se mostró sumamente molesta por el incidente con el hombre, por lo que no dudó en expresar un par de palabras malsonantes en su contra ya que se encontraban en un evento familiar y por su acción pudo dañar a más de una persona o a los menores que se encontraron en el sitio.

Marisol Terrazas avientan botella: Fue grabado por un fanático La situación se tornó bastante agresiva cuando la cantante se enfrentó al señor que aventó la botella, pero lo que no se dio cuenta es que estaba siendo grabada por una persona que asistió al concierto quien no dudó en compartir el video en redes sociales y rápidamente se viralizó en los portales de Internet, donde se escucha lo que la cantante contestó ante el ataque. "Pin… irrespetuoso y porque soy una mujer en el escenario váyase a la ver…a, pende…o, nada más porque no te puedo echar la cerveza que tengo aquí, pend…o.", fueron parte de las palabras que expresó Marisol a la persona que decidió aventar la botella de cerveza, mientras se escucha como el público apoya a la vocalista del grupo.

Marisol Terrazas avientan botella: "Ojalá que le de vergüenza" La cantante de la agrupación de música regional mexicana, mencionó en el escenario que esperaba que al sujeto le diera vergüenza el como trata a las mujeres ya que también tiene una madre, hermana o hijas, pero no sólo eso, sino que Marisol también hizo una mención al público sobre lo difícil que era ser mujer dentro del mundo de la música regional y todavía tenía que 'aguantar' esas acciones. "Así trata a su mamá o a sus hermanas, ojalá que le de pinc… vergüenza, estúpido. Una cosa es estar arriba del escenario como mujer, está bien cabr…n como mujer en el regional mexicano, por eso somos bien poquitas mujeres, pero que nos avienten una pinch… cerveza. Fuck you, bitch.", mencionó la cantante en el concierto que estaba ofreciendo, mientras la audiencia sólo abucheaba a la persona que había lanzado la botella.

Marisol Terrazas avientan botella: "Que lo saquen" Mientras la mujer permanecía en el escenario, mientras los acordes de la siguiente canción empezaban a sonar, se escuchó como el público coreaba "que lo saquen", mientras Marisol seguía enojada con el señor, por lo que no paró de comentar lo mal que habían estado las acciones que había hecho en su contra, por lo que no se resistió en unirse a su público para también decir que sacaran al señor. "Echan a perder la pin… tocada, ojalá lo saquen. Que lo saquen, a la ver… ahí está escondido como pend…o, no, no es por que me sienta ching…na arriba del escenario, ni mad…s si no que está bien cule… que uno este arriba cantando y que le avienten cerveza. Que bueno que lo saquen", fue lo que mencionó Marisol, momentos antes de que sacaran al sujeto del evento por elementos de seguridad.

La entrevista que ofreció Días después de que sucediera el evento, la vocalista de ‘Horóscopos de Durango’ tuvo una entrevista con el programa de espectáculos ‘El Gordo y La Flaca’ donde mencionó como se había sentido después del concierto presentado en Nueva Jersey donde se había suscitado el problema con el señor y la botella de cerveza y también sobre cierto video que rondaba en redes. Marisol le comentó a la entrevistadora sobre lo molesta que estaba en aquel momento, pero que sin duda no se sentía cómoda al ver el video donde se escucha como se expresó del señor y las groserías que soltó en aquel instante, por lo que intentaba ignorar los momento que vivió y enfocarse en otras situaciones, además de que ella ahora debía ser la ‘responsable’ ya que Vicky no estaba presente.

“Me da vergüenza escuchar el video” Marisol en la entrevista habló en particular del video que termino en redes sociales, donde se ve el momento exacto donde empieza a reclamarle al hombre que aventó la botella de cerveza que casi la hiere, por lo que comentó que a ella sí le dio vergüenza ver el video que circula y es algo que no le gustaría que vieran sus nietos. “Fíjate que me da vergüenza escuchar ese video, por que me dicen: ‘oye, tienes el video.’ y yo les contesto: ‘y yo para que quiero ese video’ A lo mejor le hubiera mermado unas rayitas, pero se me salió de lo enojada que estaba”, comentó Marisol para las cámaras de ‘El Gordo y La Flaca’, donde concedió una entrevista después de este fatídico día.

Debe de tener cuidado Una de las cuentas que compartió el video de este suceso fue el de 'Chica Picosa' quien hizo mención de la situación que atravesó la cantante de 'Horóscopos de Durango', diciendo que había sido un hecho lamentable, por lo que no faltaron personas quienes comentaron sus pensamientos sobre lo que había sucedido y algunos usuarios le pidieron que se cuidara. "Esta bien que se defienda. Pero tienen que tener cuidado. Entre el público hay maleantes, que no se sabe a que se dediquen. Después vienen los atentados contra los artistas.", si bien, el usuario que comentó fue quien hizo mención de lo que ha llegado a ocurrir con los cantantes que en algunas ocasiones terminan peleándose con gente que porta armas o es de alguna célula delictiva, quien no dudaría en hacer daño sin detenerse a ver de quien se trata, desgraciadamente es un hecho que ocurre más de común de lo que se cree.

La juzgan de vulgar Pero fueron otros los comentarios donde señalaron a la cantante de 'vulgar' debido al lenguaje que utilizó y que ella en las entrevista que ha realizado también le llegó a avergonzar, pero como bien comentó Marisol, sólo se trató de un instante de coraje por la situación que había pasado y que puso en peligro no solo a ella, sino también al público que se encontraba en el evento o a su grupo musical. "Muy mal que tiro la cerveza! Pero ella que vulgar! Debió pedir que sacaran a ese tipejo sin ponerse al tu por tu, debe darse a respetar que mal se escuchan tantas groserías, debe darse a respetar en eso.", expresó la usuaria en los comentarios del video, ya que no le pareció correcto ponerse en contra de la persona que le había aventado la botella, ya que en alguien debía caber la prudencia.

La comparan con Jenni Rivera Y no hubo quien faltó en comentar sobre el hecho tan parecido a lo que ocurrió con Jenni Rivera, donde hace un par de años mientras ofrecía un concierto alguien le aventó una botella y ella respondió subiendo al tipo al escenario para darle el tan famoso 'microfonazo' ya que se encontraba sumamente molesta por la acción que emprendió en su contra. "Jenni Rivera manejaba mejor estas situaciones hasta para rayarles la mad…e tenía más estilo", escribió un internauta a través de la caja de comentarios, comparando la situación de Marisol con la de Jenni Rivera, aunque claro, ella mencionó que la 'Diva de la Banda' tenía más estilo al instante de reclamar con las personas que se encontraban en el público.